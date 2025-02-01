2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

2024 MEB Promosyonları Devam Ediyor

Çalışan promosyonları arasında en çok ilgiyi çeken MEB promosyonları, özellikle 2024 yılında rekor düzeyde artış göstermeye hazırlanıyor. Emekliler açısından da önemli gelişmeler var.

Emekliler İçin Yeni Görüşmeler

Önümüzdeki hafta SGK ile bankalar arasında emekli promosyonları konusunda görüşmeler başlayacak. Geçtiğimiz Ocak ayında emekli maaşlarına uygulanan zam, maaş aralıklarının değişmesine neden oldu. Bu durumun, emeklilere yönelik promosyon artışlarına yol açması bekleniyor.

Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Tarihi Anlaşma

Çayeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler için önemli bir promosyon anlaşmasına imza attı. Halk Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde, her bir öğretmene tek seferde 77.700 TL promosyon ödemesi yapılacak. Bu rakam, Türkiye genelinde öğretmenlere sağlanan en yüksek promosyon ödemelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

İhale Süreci ve Sonuçları

28 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen maaş promosyonu ihalesinde, çeşitli bankalar teklifler sundu. Halk Bankası, sunduğu cazip teklif ile ihaleyi kazanarak Çayeli'ndeki öğretmenlere önemli bir katkı sağlamış oldu.

Çayeli'ndeki bu gelişmeler, yeni yılda öğretmenler için umut verici bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. MEB promosyonlarının artışı ve emekli promosyonları konusundaki beklentiler, çalışan ve emeklilerin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.