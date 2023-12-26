2024’ün en şanslı Burcuna: Astrolog Aygül Aydın’dan özel tavsiyeler! 2024'ün en şanslı Burç'u?

2024’te şansı yüzüne gülen tek Burç: Yay

Astrolog Aygül Aydın, Yay Burçları için 2024 yılının ‘şansın yüzüne güldüğü bir yıl’ olacağını söyledi.

YAY BURÇLARI BU SENE EĞLENCELİ İŞLER PEŞİNDESİNİZ

21 Ocak’ta Plüton, Kova burcuna giriyor. Bu, iletişim ve sosyal çevre evinizi etkiliyor. Güçlü bir iletişim becerisi ve sosyal ağa sahip olduğunuz bir yıla başlıyorsunuz. Uzun zamandır ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiniz, para sizin için zor bir konuydu. Ancak artık gelirlerinizi yükselttiğiniz, beklediğiniz destekleri gördüğünüz bir yıl sizi bekliyor.

Jüpiter ve Uranüs, çalışma ve sağlık evinizde birleşiyor. Aniden ortaya çıkan büyük bir proje veya iş, çalışma ekibinizi ve arkadaşlarınızı genişletmenizi gerektirebilir. Bu sene yaptığınız ve girdiğiniz her şey büyük olacak. O kadar büyük olacak ki çok çalışmanız ve emek vermeniz gerekecek.

YAY BURÇLARI ŞANSINIZ DÖNÜYOR

Bu yılın en önemli olaylarından biri de Güneş ve Ay tutulmaları. Biliyorsunuz, 25 Mart’ta Terazi burcunda bir Ay tutulması olacak. Bu, arkadaşlık ve sosyal hayat evinizi ilgilendiriyor. Arkadaşlık çevrenizde ve sosyal ilişkilerinizde değişimler yaşayabilirsiniz.

8 Nisan’da ise Koç burcunda bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu, 19 derece 9 dakikada olacak. Bu da aşk, yaratıcılık ve çocuklar evinizi kapsıyor. Aslında size bir şans hazırlanıyor. Bu ev şans, çocuklar ve sahne önü işler anlamına gelir. Sanki sahneye çıkıyorsunuz, şansınız yüzünüze gülüyor.

Aile hayatınız bu sene biraz zorlayıcı olabilir. Aile ilişkilerinizde ve ailenin sizden beklentilerinde parasal ve finansal konular ön plana çıkabilir. Jüpiter de İkizler burcuna geçiyor.

Evlilik ve ilişkiler evinizde de hareketlilik var. Burada kıskançlık, rekabet ve kararsızlık gibi konular gündeme gelebilir. Eşiniz ya da sevgiliniz varsa ya da birden fazla ilişki içindeyseniz bir karar vermeniz gerekebilir.

Birçok ilişkiyi, ortaklığı, iş kolunu ve insanı yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Bu da size hem fırsatlar hem de sorumluluklar getirebilir.

2025’te gelirleriniz daha da artacak. 2024, gelirlerinizi arttırmanız için size bir zemin hazırlayacak. Satürn’ün Balık burcuna geçişi, Yaylar için çok önemli olacak. Evlilik ya da birlikte yaşama kararı alabilirsiniz. Hayatınızda büyük ve radikal değişimlere hazır olun. Satürn’ün Balık burcundaki bu geçişi, hayatınıza büyük bir düzen getirecek. Bu düzene çok iyi uyum sağlamanız gerekiyor.