2025'te DAR GELİRLİLERE ÇİFTE DESTEK: O Yardım 7.294 TL Olacak

Asgari Ücret Arttı, Destekler de Yükseliyor

Asgari ücretin 22.106 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, sosyal yardımlar ve destek kalemlerinde de önemli değişiklikler yaşanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu artışın ardından birçok sosyal yardım ödeneğinin zam göreceğini açıkladı. Özellikle sosyal yardım alan vatandaşlar için sunulan destekler, asgari ücretten etkilenerek Şubat ayında 2.294 TL'ye yükseldi.

2025 İçin Müjde: Yeni Destekler Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2025 yılında da devam edecek sosyal yardımlar hakkında vatandaşları bilgilendirerek büyük bir sevinç yarattı. Bu desteğin başında, işe başlama yardımı yer almakta. Aile Bakanlığı'nın bu konuda aldığı kararla, sosyal yardım alan bireylere yönelik uygulamalara devam edilecek.

İşe Başlama Yardımı Hakkında Detaylar

Asgari ücrete yapılan zammın, sosyal yardım ödemelerine dolaylı etkisi olacağını belirten uzmanlar, desteklerin de memur maaş artış oranlarına paralel olarak artacağını vurguladı. İşe başlama yardımı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile işbirliği içinde uygulanmakta. İŞKUR aracılığıyla işe yerleşen kişilere verilecek tek seferlik bu yardım, 2025 yılı itibariyle 7.294 TL olacak.

İşe Başlama Yardımı Nedir?

İşe başlama yardımı, sosyal yardım alan ve İŞKUR vasıtasıyla işe başlayan vatandaşlara verilen bir destek ödemesidir. Bu yardım, brüt asgari ücretin üçte biri oranında hesaplanmaktadır. 2024 yılında 6.667 TL olarak belirlenen bu miktar, 2025'teki asgari ücret artışıyla 7.294 TL'ye yükselecek.