21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle devam ediyor. Festivalin yedinci gününde, ünlü İsveçli sanatçı Maher Zain sahne aldı.

Maher Zain Coşkulı Bir Konser Verdi

Mevlana Meydanı’nda gerçekleştirilen konsere büyük ilgi oldu. Sanatçı, kişisel eserleri arasında yer alan "Free Palestine", "Ya Nabi Salam Alayka", "Thank You Allah" ve "Maşaallah" gibi parçaları kalabalıkla birlikte seslendirdi. Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılmış olan alan, sanatçının performansı sırasında coşkulu anlara ev sahipliği yaptı.

Festivalin Devamı

30 Eylül'e kadar sürecek olan festivalin yarınki etkinliğinde ise Selçuklu Kongre Merkezi’nde saat 20.30'da Fas Kadiri Butşişi Sufi Müziği Topluluğu sahne alacak.

Etkinlik Hakkında Daha Fazla Bilgi

Dünyanın en önemli müzik festivallerinden biri olan 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için mistikmuzikfestivali.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin yedinci gününde Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain sahne aldı.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin yedinci gününde Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain sahne aldı.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin yedinci gününde Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain sahne aldı.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin yedinci gününde Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain sahne aldı.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin yedinci gününde Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain sahne aldı.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin yedinci gününde Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain sahne aldı.