24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''BALIK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''BALIK'' burcu yorumu

Balık ve yükselen Balık burcu yorumu

Nilda Ferhan Efeçınar: Bu dolunayda balık burçları için hayatınızda önemli kararlar alabileceğiniz bir dönem başlıyor. Evlilik, ayrılık, iş, eğitim, aşk gibi konularda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Partnerinizle olan ilişkinizde sonuca ulaşmak isteyebilirsiniz. Evlenmeye veya ayrılmaya karar verebilirsiniz. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz veya mevcut işinizde yeni anlaşmalar imzalayabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili önemli konular gündeme gelebilir. Okul, burs, yurt gibi konularda imza atmanız gerekebilir. Aşk hayatınızda ise evliliğe giden yolda ilerleyebilirsiniz.

Partnerle İlişkiler

Partnerinizle olan ilişkinizde bu dolunayda bir karar vermeniz gerekebilir. Evlilik, ayrılık, taşınma, ortaklık gibi konularda sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Hukuki konularınız varsa bunlarla ilgili de sonuç alabilirsiniz veya karar verebilirsiniz. Partnerinizle olan ilişkiniz için güzel etkiler söz konusu. Ancak bu dönemde olayları abartmamaya ve gerçekçi olmaya dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde olaylar istemediğiniz şekilde gelişebilir. Alınganlık, küsme, içe kapanma, beklenti gibi davranışlardan kaçınmalısınız. Partnerinizle olan ilişkinizi olumsuz etkileyebilir. Aynı şekilde anlaşma ve sözleşmelerde de pürüzler çıkabilir. Bu alanda özenli ve dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

Olumlama ve Zikir

Aşk ve sevgiyle tüm sevdiklerimle beraber muhteşem bir ömür sürüyorum. Bu olumlamayı her gün tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca ya cami ya vedut isimlerini 514 kere zikredebilirsiniz. Bu zikir partnerinizle olan ilişkinizi güçlendirecek ve hayatınıza uyum sağlayacaktır.