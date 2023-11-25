27 Kasım dolunayında Bizi Neler Bekliyor? Astrolog Dinçer Güner anlatıyor

Dinçer Güner’den 27 Kasım Dolunayı Yorumu: Gerginlikler Artabilir

Astrolog Dinçer Güner, 27 Kasım’da İkizler burcunun 4. derecesinde gerçekleşecek dolunayın etkilerini anlattı. Bu dolunayda Mars ve Satürn’ün sert açıları nedeniyle hem bireysel hem de toplumsal düzeyde gerginliklerin artabileceğini söyledi. Güner, bu dönemde iletişim, eğitim, medya, hukuk, uluslararası ilişkiler, bilim, teknoloji ve inançla ilgili konularda önemli gelişmeler ve tartışmalar yaşanabileceğini belirtti.

Dolunayın Bireysel Etkileri

Güner, bu dolunayın bize yeni bağlantılar kurma, bol bol sohbet etme, yeni fikirler bulma fırsatları sunduğunu, enerjimizi ve canlılığımızı artırdığını, daha sosyal ve meraklı olmamızı sağladığını ifade etti. Ayrıca, bu dolunayın düşünce ve duygu ifademizi de etkilediğini, içimizdeki karmaşayı daha rahat dışa vurabileceğimizi, fikirlerimizi net bir şekilde paylaşarak etrafımızdaki insanlarla daha samimi ve anlamlı diyaloglar kurabileceğimizi söyledi. Fakat, Güner’e göre, İkizler burcunun hava elementinden ve değişken olmasından dolayı, bu dolunayda dikkatimizin dağılması ve yüzeysel iletişim kurmamız da mümkün. Bu yüzden, önemli konulara odaklanmakta zorlanabiliriz veya ayrıntılara gereken önemi veremeyebiliriz. Güner, aldığımız kararlar ve planlarımız üzerinde bir kez daha düşünmemiz gerektiğini vurguladı.

Güner, yakın çevremizle ilişkilerimizde de birtakım değişiklikler olabileceğini, arkadaşlar, kardeşler ve komşularla iletişimimizin daha önemli hale gelebileceğini ve bu dönemde bu kişilerle daha sık görüşebileceğimizi belirtti. Yalnız, Güner’e göre, başrolde Mars olduğu için normalde söylemekte tereddüt ettiğimiz düşüncelerimizi de rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu açıksözlülük bazı krizleri de beraberinde getirebilir, dikkat etmek gerek. Güner, Mars’ın savaşçı doğasının, bu dolunayda küçük çatışmaların habercisi olabileceğini, iletişimde daha saldırgan ve aceleci olabileceğimizi, bu da yanlış anlamalara ve tartışmalara zemin hazırlayabileceğini söyledi. Güner, bu yüzden sözlerimizi seçerken biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini, ayrıca trafikte, sporda, yayıncılıkla ilgili işlerde, ticarette ve hukuksal konularda özenli davranmamız gerektiğini hatırlattı.

Güner, Satürn’ün Balık burcundaki sert etkileşiminin de bu dönemde sabrımızın sınandığını hissettirebileceğini, hızlı sonuçlar beklediğimiz işlerde veya projelerde gecikmelerle karşılaşabileceğimizi, iş hayatımızda hedeflerimize ulaşmak için ekstra çaba göstermemiz gerektiğini söyledi. Ama, Güner’e göre, dağılmaya, hayal kurmaya, sorumluluklarımızdan kaçmaya daha müsait olabileceğimiz bir zamandayız.

Dolunayın Toplumsal Etkileri

Güner, İkizler burcunun iletişim, bilgi alışverişi ve medyayla ilişkilendirildiğini, dolunay sırasında bu alanlarda hareketlilik görülebileceğini, haberlerde ve medyada önemli gelişmeler veya skandallar ortaya çıkabileceğini söyledi. Güner, eğitim sektörünün de İkizler dolunayından etkilenebileceğini, bu alanda reformlar veya tartışmaların gündeme gelebileceğini belirtti. Güner, ulaşım ağlarında yoğunluk, ticarette artış veya düşüş gibi durumların da yaşanabileceğini, hukuk sistemi ve uluslararası ilişkilerde önemli kararların alınabileceğini veya önemli anlaşmaların imzalanabileceğini ifade etti.

Güner, işin içinde Mars olduğundan medyada tartışmaların alevlenebileceğini, haberlerin daha cesur ve bazen agresif bir şekilde sunulabileceğini söyledi. Bu durumun kamuoyunda yanlış anlamalara veya kafa karışıklığına yol açabileceğini, liderler ve hükümetler arasında daha açıksözlü diyaloglar ve gergin anlar yaşanabileceğini belirtirken bu dönemde diplomasinin daha zorlu bir hal alabileceğini, büyük kazaların meydana gelebileceğini, ayrıca yangınlar ve ateşle ilgili konuların gündeme gelebileceğini de söyledi.

Güner, Satürn’ün sert etkisinin de siyasi ve sosyal arenada gerginliklerin artmasına neden olabileceğini, hükümetlerin güvenlik önlemlerini arttırabileceğini söyledi. Bu dönemde doğal afetler ve ani kazaların artabileceğini, özellikle inanç, dini yerler ve kişilerle ilgili konularda zorlayıcı koşulların meydana gelebileceğini belirtti. Ayrıca Satürn’ün Balık burcunda olduğundan denizler, gemiler ve limanlarla alakalı sıkıntıların meydana gelebileceğini söyledi.