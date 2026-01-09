3. Gaziantep Melek Yatırımcılık Zirvesi: GAMED ile yeni dönem başlıyor

Faaliyetlerini Gaziantep Ticaret Odası (GTO) koordinasyonunda yürüten TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından organize edilen 3. Gaziantep Melek Yatırımcılık Zirvesi, Türkiye’nin önde gelen melek yatırımcılarını Gaziantepli girişimcilerle buluşturdu. Zirvede Gaziantep girişimcilik ekosistemi, melek yatırımcılık potansiyeli ve Türkiye girişim ekosisteminin geleceği ele alındı; ayrıca Gaziantep Melek Yatırımcılık Derneği (GAMED) lansmanı gerçekleştirildi.

Açılış: "Bu zirve yalnızca bir etkinlik değil, bir kültürdür"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, etkinliğin artık bir organizasyon olmanın ötesine geçtiğini vurguladı. Yıldırım, "TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulumuzun üçüncüsünü düzenlediği Melek Yatırımcılık Zirvesi için yalnızca ‘bir zirve’ demek yetersiz kalır. Çünkü bu organizasyonla sadece bir etkinlik değil; bir kültür inşa ediliyor. Gaziantep ekonomisinin karakteristik özelliği olan girişimcilik kültürünü her yıl üzerine yeni şeyler koyarak büyütüyoruz. Biz bu şehirde risk almaktan korkmayız; üretiriz, deneriz, yol açarız. Gaziantepliler, ülke ekonomisinin akıncı beyleridir. Gaziantep’i güçlü kılan da bu girişimci ruhudur" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, günümüz girişimciliğinin bilgi, vizyon ve doğru sermaye ile büyüdüğünü belirterek zirvenin amacının fikir ile sermayeyi, hayal ile tecrübeyi aynı platformda buluşturmak olduğunu; fikir, sermaye ve tecrübenin sürdürülebilir işlere dönüşüm yollarının tartışılacağını aktardı.

Koçer: "Gaziantep, girişimcilikte yön veren şehir"

TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Abdulkadir Koçer ise zirvenin Gaziantep için stratejik vizyon taşıdığını söyledi. Koçer, "Gaziantep artık yalnızca üreten değil, yön veren lider bir şehir olma iddiasını açıkça ortaya koyuyor. Üç yıldır düzenlediğimiz Melek Yatırımcılık Zirvesi ile bu vizyonun altyapısını adım adım oluşturduk; bu yıl ise 3. Zirve kapsamında Gaziantep Melek Yatırımcılık Derneği’nin lansmanını yaparak önemli bir adım attık. Hedefimiz, Gaziantep’in güçlü sermaye ve sanayi tecrübesini katma değeri yüksek, teknoloji ve üretim odaklı girişimlerle buluşturmak ve Gaziantepli melek yatırımcıları Türkiye girişim ekosisteminin aktif, görünür ve belirleyici aktörleri hâline getirmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Paneller: Potansiyel ve gelecek tartışıldı

Zirvede "Gaziantep’in Girişimcilik ve Melek Yatırımcılık Potansiyeli" ve "Girişim Ekosistemini Neler Bekliyor?" başlıklı iki panel düzenlendi. TOBB Gaziantep GGK Başkan Yardımcısı İbrahim Acıoğlu moderatörlüğündeki ilk panelde konuşmacılar Mikrogrup Yönetim Kurulu Başkanı Göktekin Dinçerler, 212 VC Kurucu Ortağı Numan Numanbayraktaroğlu ve Ödüyo Finansal Teknoloji A.Ş. CEO’su Erman Yapıcı idi. Panelde Gaziantep’in sanayi gücü ile girişimcilik ekosistemi arasındaki sinerji, melek yatırımcılığın bölgesel kalkınmadaki rolü ve yatırımcı-girişimci iş birlikleri değerlendirildi.

İkinci panelde TOBB Gaziantep GGK Başkan Yardımcısı Enver Koçak moderatörlüğünde TRAngels Ortağı ve Melek Yatırımcı Hale Umul, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı ve TOBB GGK Başkan Yardımcısı Bora Caldu ve Sankonline Genel Müdürü Emre Altay güncel yatırım trendleri, küresel ve yerel ekosistem gelişmeleri ile geleceğe dönük fırsatları ele aldı.

GAMED’in tanıtımı ve hedefleri

Zirvede, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından kurulan ve 2025 itibarıyla faaliyetlerine başlayan Gaziantep Melek Yatırımcılık Derneği (GAMED) hakkında TOBB Gaziantep GGK Başkanı Abdulkadir Koçer tarafından bir bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunumda derneğin kuruluş amacı, hedefleri ve Gaziantep girişimcilik ekosistemine sağlayacağı katkılar aktarıldı.

Etkinlik kapanışı: Sunumlar ve networking

3. Gaziantep Melek Yatırımcılık Zirvesi, girişimcilerin projelerini yatırımcılara sunduğu sunumlar ve katılımcılar arasında yeni iş birliklerinin gelişmesine olanak tanıyan networking oturumu ile son buldu.

