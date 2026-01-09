Malatya'da Kar Etkili: Yarım Metreyi Aşan Kar Ulaşımı Aksattı

Sabaha karşı başlayan yoğun kar kent merkezinde ve kırsalda etkisini artırdı

Malatya’da Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabaha karşı başlayan kar yağışı, kent merkezi ile kırsal kesimlerde etkisini yoğunlaştırdı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre bazı bölgelerde kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar görüldü.

Malatya-Ankara karayolunun Darende-Elbistan bölümünde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor; bu güzergahta ağır tonajlı araçlar bekletiliyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekipler çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları ve sürücüleri olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

