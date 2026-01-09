Sinop Türkeli'de Heyelan: Düzler-Celaller Grup Yolunda Müdahale

Sinop Türkeli'de Heyelan: Çatakörencik Mevkiinde Müdahale

Kar erimesi sonrası grup yolunda çalışmalar tamamlandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, karların erimesi sonucu Düzler-Celaller grup yolu Çatakörencik köyü mevkiinde heyelan meydana geldi.

Olay sonrası Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri teyakkuz durumuna geçerek sahada hızlı ve koordineli bir çalışma başlattı. Ekipler, temizlik ve dolgu çalışmalarının yanı sıra trafik işaret ve uyarı levhalarının yerleştirilmesi işlemlerini aralıksız sürdürdü.

Yürütülen müdahalelerin tamamlanmasının ardından Düzler-Celaller grup yolunda geçiş güvenliği yeniden sağlanarak ulaşım normale döndü.

