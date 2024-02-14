3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

İnşaat sektöründe eleman krizi: 2 bin TL yevmiye verenler bile işçi bulamıyor

İnşaat sektöründe eleman krizi büyüyor. İzmir’de de bu kriz kendini gösteriyor. Vasıfsız işçilerin karaborsaya düşmesi sonucu, inşaat ustalarının çoğu deprem bölgelerine veya yurt dışındaki projelere çalışmaya gidiyor. Bu yüzden 2 bin lira yevmiye ödense bile usta bulmak mümkün olmuyor. Sektör temsilcileri, “acil çözüm” çağrısı yaparken, usta yetiştirme kursları açılmasını öneriyorlar.





6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yoğun bir inşaat faaliyeti başladı. Ancak inşaat sektörü, eleman sıkıntısı nedeniyle durma noktasına geldi. Sıvacı, boyacı ve kalıp ustası gibi inşaat işçilerinin günlük yevmiyesi 2 bin TL’yi aştı. Ancak bu durum, sektörün sorununu çözmedi.

Müteahhitler Derneği Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Ferhat Özmen, Yeni Asır gazetesinde yer alan habere göre, mevcut inşaat ustalarının deprem bölgelerine veya yurt dışındaki projelere gittiğini söyledi. Özmen, “İnşaatlarda günlük 2 bin liraya çalışacak usta bulamıyoruz. İnşaat ustası yetişmiyor. Bu sorunu aşmak için devlet desteğiyle usta yetiştirme kursları açılması şart” dedi.

Özmen, gençlerin inşaat sektöründe çalışmaya ilgi duymadıklarını ve sanal bir dünyada yaşadıklarını ifade etti. İnşaat ustalığının 18 yaş altında çıraklıkla başlayarak öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Özmen, inşaat sektörünün durmasının nedenlerinden birinin de işçi sorunu olduğunu belirtti.

Özmen, inşaat ustası dışında, elektrik, su tesisatı ve boya gibi alanlarda da işçi bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Özmen, “Karaborsaya düşen işçiler fahiş fiyatlar istiyorlar. İşçilik bu kadar pahalı olmamalı. Bu fırsatçılık. Gençler işsizlikten yakınıyorlar, ama işçi bulamıyoruz. Devletimizin bu soruna bir çözüm bulması için teşvik edilmesi lazım. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla eğitim planlarına bu konunun dahil edilmesi lazım. Gazetelere ilan veriyoruz, ama kimse başvurmuyor” diye konuştu.