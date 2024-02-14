Bist 100
9.072,08 0%
DOLAR
30,76 0,17%
EURO
33,04 0,36%
ALTIN
1.967,6 0,01%

3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

2 bin TL yevmiye veriyorlar ama işçi yok! O sektöründe eleman krizi büyüyor. Gazetelere ilan vererek işçi arayan firmalar, aylık yaklaşık 60 bin TL maaş vaat ediyorlar. İşte işçi bulamayan ilimiz ve sektörün içinde bulunduğu durum…

Yayın Tarihi: 14.02.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 18:02
3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

İnşaat sektöründe eleman krizi: 2 bin TL yevmiye verenler bile işçi bulamıyor

İnşaat sektöründe eleman krizi büyüyor. İzmir’de de bu kriz kendini gösteriyor. Vasıfsız işçilerin karaborsaya düşmesi sonucu, inşaat ustalarının çoğu deprem bölgelerine veya yurt dışındaki projelere çalışmaya gidiyor. Bu yüzden 2 bin lira yevmiye ödense bile usta bulmak mümkün olmuyor. Sektör temsilcileri, “acil çözüm” çağrısı yaparken, usta yetiştirme kursları açılmasını öneriyorlar.

personel alımı

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yoğun bir inşaat faaliyeti başladı. Ancak inşaat sektörü, eleman sıkıntısı nedeniyle durma noktasına geldi. Sıvacı, boyacı ve kalıp ustası gibi inşaat işçilerinin günlük yevmiyesi 2 bin TL’yi aştı. Ancak bu durum, sektörün sorununu çözmedi.

Müteahhitler Derneği Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Ferhat Özmen, Yeni Asır gazetesinde yer alan habere göre, mevcut inşaat ustalarının deprem bölgelerine veya yurt dışındaki projelere gittiğini söyledi. Özmen, “İnşaatlarda günlük 2 bin liraya çalışacak usta bulamıyoruz. İnşaat ustası yetişmiyor. Bu sorunu aşmak için devlet desteğiyle usta yetiştirme kursları açılması şart” dedi.

Özmen, gençlerin inşaat sektöründe çalışmaya ilgi duymadıklarını ve sanal bir dünyada yaşadıklarını ifade etti. İnşaat ustalığının 18 yaş altında çıraklıkla başlayarak öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. Özmen, inşaat sektörünün durmasının nedenlerinden birinin de işçi sorunu olduğunu belirtti.

Özmen, inşaat ustası dışında, elektrik, su tesisatı ve boya gibi alanlarda da işçi bulmakta zorlandıklarını dile getirdi. Özmen, “Karaborsaya düşen işçiler fahiş fiyatlar istiyorlar. İşçilik bu kadar pahalı olmamalı. Bu fırsatçılık. Gençler işsizlikten yakınıyorlar, ama işçi bulamıyoruz. Devletimizin bu soruna bir çözüm bulması için teşvik edilmesi lazım. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla eğitim planlarına bu konunun dahil edilmesi lazım. Gazetelere ilan veriyoruz, ama kimse başvurmuyor” diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

İstanbul’da yarın için alarm verildi! AFAD telefonlara SMS atıyor! 39 ilçeyi birden vuracak

İstanbul’da yarın için alarm verildi! AFAD telefonlara SMS atıyor! 39 ilçeyi birden vuracak

Galatasaray 6 ismi transfer etmeye hazırlanıyor: İşte o isimler

Galatasaray 6 ismi transfer etmeye hazırlanıyor: İşte o isimler

Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi

Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pırasayı bugüne kadar hep yanlış pişirmişiz! Meğer bunu ekleyince lezzeti beşe katlanıyormuş
2
19-25 Şubat 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 19-25 Şubat haftası, haftalık burç yorumları!
3
Sıfır Otomobil Almak İsteyenlere Müjde! Ford, Fiat, Renault, Hyundai ve Daha Fazlası 800 Bin TL Altında Satışta
4
Resimdeki farklı sandalyeyi bulmak için 6 saniyeniz var! Keskin nişancı gözüne sahip olanlar bulabiliyor
5
Lise Mezunu ve 55 KPSS Puanıyla Üniversitede İş İmkanı! Büro Personeli, Soför ve Tekniker Alımı Yapılıyor
6
Manken vücuduna sahip olan burçlar belli oldu! Vücutlarıyla her yerde dikkat çekiyorlar
7
15 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!

150.000 TL bayram kredisi ile borçlar sıfırlanıyor! Faizler yerin dibine girdi çıkmıyor

Son dakika! Yüzde 122 zam ile maaşlar en düşük memur maaşına eşitlendi

Bunları yapmak cildi mahvediyor! Güzelliğine düşkün olanlar hemen bu hatadan dönsün

Fiyatıyla Egea'yı solda sıfır bırakan model! Sıfır otomobilde baş döndüren fırsat

İzmir'deki o üniversite yüksek maaşlı öğretim görevlileri alacak! İşte başvuru detay ve tarihleri

3 milyondan fazla işsiz var ama günlük 2 bin TL'ye vasıfsız işçi bulamıyorlar! O sektörde işçiler karaborsada

Klasik mercimek çorbası tariflerini bir kenara bırakın! Lezzet dolu karamelize havuçlu mercimek çorbası

Yüzü kırış kırış yapan büyük hata! Şişe şişe içiyoruz ama cildi jet hızıyla yaşlandırıyor

TFF Eryaman Stadyumu kararı: Kritik maç öncesi açıklandı

Akrep burcu: 19-25 Şubat haftası hayatınızda neler olacak?

İstanbul’da yarın için alarm verildi! AFAD telefonlara SMS atıyor! 39 ilçeyi birden vuracak

Galatasaray 6 ismi transfer etmeye hazırlanıyor: İşte o isimler