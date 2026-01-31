30 Ocak: Köyceğiz, Muğla'da En Fazla Yağış Alan İlçe Oldu

30 Ocak’ta Muğla'da en fazla yağış Köyceğiz'de ölçüldü; ilçeye metrekareye 71.3 mm yağış düştü, kıyılarda fırtına ve sağanak etkili oldu.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:24
30 Ocak: Köyceğiz, Muğla'da En Fazla Yağış Alan İlçe Oldu

30 Ocak: Köyceğiz, Muğla'da En Fazla Yağış Alan İlçe Oldu

Meteoroloji uyarılarının ardından sağanak ve fırtına etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son bir haftadır süren yağış uyarılarının ardından 30 Ocak tarihinde Muğla bölgesinde en yoğun yağış Köyceğiz'de ölçüldü.

Köyceğiz'e metrekareye 71.3 mm yağış düştü. Kıyı kesimlerde özellikle Bodrum, Datça, Ula ve Marmaris ilçelerinde denizlerde fırtına ve sağanak yağış hakim oldu; iç kesimlerde ise yağmur ve zaman zaman kısa süreli dolu yağışı görüldü.

Muğla'nın yüksek kesimlerinden Göktepe bölgesinde kısa süreli yağmur ile karışık kar yağışı etkili oldu.

30 Ocak Cuma günü Muğla genelinde sağanak yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü su yükselmesi nedeniyle taşarken, ilçe en fazla yağış alan bölge oldu.

İlçelere göre 30 Ocak yağış ölçümleri şu şekilde kaydedildi: Bodrum 14.2 mm, Dalaman 14.4 mm, Datça 0.5 mm, Fethiye 43.4 mm, Köyceğiz 71.3 mm, Marmaris 50.6 mm, Menteşe 46.6 mm, Milas 25.2 mm, Ortaca 23.1 mm, Seydikemer 51.6 mm, Ula 63 mm ve Yatağan 17.8 mm.

30 OCAK’TA KÖYCEĞİZ EN FAZLA YAĞIŞ ALAN İLÇE OLDU

30 OCAK’TA KÖYCEĞİZ EN FAZLA YAĞIŞ ALAN İLÇE OLDU

30 OCAK’TA KÖYCEĞİZ EN FAZLA YAĞIŞ ALAN İLÇE OLDU

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın İncirliova'da Sağanak Hayatı Felç Etti
2
Tunceli’de SOGEP İmzaları: Kültürel Miras Dijitalleşiyor, Engelsiz Nefes Evi Kuruluyor
3
Bayburt'ta Taşkın Kontrol İnşaatları Yukarı Dikmetaş ve Oruçbeyli'de Sürüyor
4
Kastamonu'da Şantiyede Yaralı Ördek İşçinin Bakımıyla Kurtarıldı
5
Muş'ta Besiciler Söğüt Dallarıyla Yem Maliyetini Düşürüyor
6
Erzincan'da Çatıda Mahsur Kalan Kedi İtfaiye ile Güvenle İndirildi
7
Hakkarili Eğitimci Erol Hanlıgil Kilimanjaro Zirvesine Ulaştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları