30 Ocak: Köyceğiz, Muğla'da En Fazla Yağış Alan İlçe Oldu

Meteoroloji uyarılarının ardından sağanak ve fırtına etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son bir haftadır süren yağış uyarılarının ardından 30 Ocak tarihinde Muğla bölgesinde en yoğun yağış Köyceğiz'de ölçüldü.

Köyceğiz'e metrekareye 71.3 mm yağış düştü. Kıyı kesimlerde özellikle Bodrum, Datça, Ula ve Marmaris ilçelerinde denizlerde fırtına ve sağanak yağış hakim oldu; iç kesimlerde ise yağmur ve zaman zaman kısa süreli dolu yağışı görüldü.

Muğla'nın yüksek kesimlerinden Göktepe bölgesinde kısa süreli yağmur ile karışık kar yağışı etkili oldu.

30 Ocak Cuma günü Muğla genelinde sağanak yağış nedeniyle Köyceğiz Gölü su yükselmesi nedeniyle taşarken, ilçe en fazla yağış alan bölge oldu.

İlçelere göre 30 Ocak yağış ölçümleri şu şekilde kaydedildi: Bodrum 14.2 mm, Dalaman 14.4 mm, Datça 0.5 mm, Fethiye 43.4 mm, Köyceğiz 71.3 mm, Marmaris 50.6 mm, Menteşe 46.6 mm, Milas 25.2 mm, Ortaca 23.1 mm, Seydikemer 51.6 mm, Ula 63 mm ve Yatağan 17.8 mm.

