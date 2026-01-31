Sinop Ayancık Tarakçı'da Heyelan: Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Sinop Ayancık Tarakçı'da heyelanla kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla temizlenip yeniden ulaşıma açıldı; bölge takibi sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:31
Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Tarakçı köyünde, yoğun yağışların yol açtığı heyelan sonucu kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki şiddetli yağışlar bazı noktaları etkileyerek toprak ve taş kaymalarına neden oldu. Heyelan nedeniyle yolun kapanması üzerine köy sakinleri ulaşım sıkıntısı yaşadı.

Çalışma ve Müdahale

Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ve personelle sahada yoğun bir müdahalede bulundu. Ekipler, biriken toprak ve taşları kaldırarak yolu güvenli hale getirdi ve trafiğe açtı.

Köy sakinleri, ekiplerin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, bölgedeki hava ve arazi koşullarının takibinin sürdüğünü belirterek vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

