Sinop Ayancık Tarakçı'da Heyelan: Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Tarakçı köyünde, yoğun yağışların yol açtığı heyelan sonucu kapanan köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki şiddetli yağışlar bazı noktaları etkileyerek toprak ve taş kaymalarına neden oldu. Heyelan nedeniyle yolun kapanması üzerine köy sakinleri ulaşım sıkıntısı yaşadı.

Çalışma ve Müdahale

Bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ve personelle sahada yoğun bir müdahalede bulundu. Ekipler, biriken toprak ve taşları kaldırarak yolu güvenli hale getirdi ve trafiğe açtı.

Köy sakinleri, ekiplerin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Yetkililerden Uyarı

Yetkililer, bölgedeki hava ve arazi koşullarının takibinin sürdüğünü belirterek vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

SİNOP’UN AYANCIK İLÇESİNE BAĞLI TARAKÇI KÖYÜ’NDE HEYELAN NEDENİYLE ULAŞIMA KAPANAN KÖY YOLU, İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİNİN ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI.