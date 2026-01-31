Aydın İncirliova'da Sağanak Hayatı Felç Etti
İlçede etkiler ve uyarılar
Aydın’ın İncirliova ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle ilçe genelinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Birçok noktada oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı; sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar suyla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı.
Sandıklı Mahallesi’nde bazı tarım arazileri su altında kaldı ve tarlarda maddi zarar oluştuğu öğrenildi.
Olumsuzlukların artması üzerine İncirliova Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti ve müdahale çalışmaları başlatıldı.
Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Özellikle su baskını riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
