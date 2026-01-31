Sinop'ta Jandarma Yaralı Kuşa Umut Oldu

Devriye sırasında bulunan kuş tedavi için teslim edildi

Sinop Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri rutin devriye faaliyeti sırasında arazide yaralı bir kuş fark etti.

Ekipler, hareket etmekte zorlandığı görülen kuşu bulunduğu yerden alarak ilk kontrollerini gerçekleştirdi ve tedavi süreci için ilgili kurumlarla iletişime geçti.

Jandarma tarafından koruma altına alınan kuş, gerekli bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yetkililer, kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı bilgisini verdi.

SİNOP’TA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN DEVRİYE SIRASINDA YARALI HALDE BULUNAN KUŞ, TEDAVİSİ YAPILMAK ÜZERE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.