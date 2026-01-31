Sinop'ta Üreticilere Bilgilendirme: Tarımsal Destekler ve Hayvan Hastalıkları

Toplantı ayrıntıları

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik bilgilendirme toplantılarına 2026 yılında da devam ediyor. Merkez Mertoğlu Köyü'nde düzenlenen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Yusuf Parlak, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Murat Yemenici, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Faruk Üresin ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hüseyin Daldal katıldı.

Toplantıda üreticilere üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin soruları yanıtlanarak güncel uygulamalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bilgilendirme toplantılarına yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.

