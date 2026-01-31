Sinop'ta Üreticilere Bilgilendirme: Tarımsal Destekler ve Hayvan Hastalıkları

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Merkez Mertoğlu Köyü'nde 2026'da üreticilere tarımsal destekler, üretim planlaması ve hayvan hastalıkları konusunda bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:29
Sinop'ta Üreticilere Bilgilendirme: Tarımsal Destekler ve Hayvan Hastalıkları

Sinop'ta Üreticilere Bilgilendirme: Tarımsal Destekler ve Hayvan Hastalıkları

Toplantı ayrıntıları

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik bilgilendirme toplantılarına 2026 yılında da devam ediyor. Merkez Mertoğlu Köyü'nde düzenlenen toplantıya İl Müdür Yardımcısı Yusuf Parlak, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Murat Yemenici, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Faruk Üresin ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hüseyin Daldal katıldı.

Toplantıda üreticilere üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve hayvan hastalıklarıyla mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Üreticilerin soruları yanıtlanarak güncel uygulamalar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bilgilendirme toplantılarına yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.

SİNOP’TA ÜRETİCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI KAPSAMINDA TARIMSAL DESTEKLER, ÜRETİM...

SİNOP’TA ÜRETİCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI KAPSAMINDA TARIMSAL DESTEKLER, ÜRETİM PLANLAMASI VE HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE KONULARI ANLATILDI.

SİNOP’TA ÜRETİCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI KAPSAMINDA TARIMSAL DESTEKLER, ÜRETİM...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araban'da Karasu ve Pınar Çayı Seviyesi Yağışlarla Yükseldi
2
Mersin'de Sel İzleri Siliniyor — MESKİ ve Büyükşehir Ekipleri Seferber
3
Sakarya'da Sude Naz Topçu: 22 Yaşında Minibüs Şoförü Kadınlara İlham Veriyor
4
Düzce'de Ortaokul Öğrencileri 'Gençliğe Değer' Kampında Buluştu
5
Düzce'den Gazze'ye 23 Bin Bebek Maması Gönderildi
6
Düzce'de Emekli Polislere Vefa Ziyareti: İbrahim Ergüder'den Dayanışma Mesajı
7
Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Konseri: Gençler Müzikle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları