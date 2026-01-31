Kastamonu'da Şantiyede Yaralı Ördek İşçinin Bakımıyla Kurtarıldı

Olayın Özeti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şantiyede çalışan bir işçi, yaralı halde bulduğu yabani ördeğe iki gün boyunca elleriyle baktı. Ördek, daha sonra Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Hikmet Aydın, şantiyede görevli olduğu sırada uçamayan, yaralı bir yabani ördekle karşılaştı. Ördeğin ayaklarında ve kanatlarında kurşun izi olduğunu ve yaralı olduğunu tespit etti. Aydın, ördeği köpeklerden koruyarak yanında tuttu, elleriyle besledi ve su verdi.

Hikmet Aydın olayı anlatarak şunları söyledi: "Köpeklerin elinden ördeği kurtardık. Şimdi kendisini besleyeceğiz. Yorgun mudur, bitkin midir, yavru mudur bilmiyorum. Cinsini de bilmiyorum ne ördeği olduğunu. İnşallah bizlerde biraz ördeği besleyeceğiz, doyuracağız, kendisine gelince de uçmaya hazır olduğunda da doğaya kendi yaşam alanına salacağız inşallah"

Teslim ve Tedavi

Aydın, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ekipler gelene kadar ördeğin bakımını üstlenen Aydın, ördeği iki gün boyunca besledi ve teslim etti. Ördek, ekiplerin müdahalesiyle tedavi altına alındı.

KASTAMONU’NUN ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE ŞANTİYEDE ÇALIŞAN İŞÇİ, YARALI HALDE BULDUĞU YABAN ÖRDEĞİNİ, ELLERİYLE BESLEDİ. ARDINDAN ÖRDEK, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.