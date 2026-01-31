Kastamonu'da Şantiyede Yaralı Ördek İşçinin Bakımıyla Kurtarıldı

Kastamonu Çatalzeytin'de şantiyede yaralı bulunan yabani ördek, işçi Hikmet Aydın'ın iki gün süren bakımı sonrası Doğa Koruma ekiplerine teslim edilip tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:37
Kastamonu'da Şantiyede Yaralı Ördek İşçinin Bakımıyla Kurtarıldı

Kastamonu'da Şantiyede Yaralı Ördek İşçinin Bakımıyla Kurtarıldı

Olayın Özeti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şantiyede çalışan bir işçi, yaralı halde bulduğu yabani ördeğe iki gün boyunca elleriyle baktı. Ördek, daha sonra Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Hikmet Aydın, şantiyede görevli olduğu sırada uçamayan, yaralı bir yabani ördekle karşılaştı. Ördeğin ayaklarında ve kanatlarında kurşun izi olduğunu ve yaralı olduğunu tespit etti. Aydın, ördeği köpeklerden koruyarak yanında tuttu, elleriyle besledi ve su verdi.

Hikmet Aydın olayı anlatarak şunları söyledi: "Köpeklerin elinden ördeği kurtardık. Şimdi kendisini besleyeceğiz. Yorgun mudur, bitkin midir, yavru mudur bilmiyorum. Cinsini de bilmiyorum ne ördeği olduğunu. İnşallah bizlerde biraz ördeği besleyeceğiz, doyuracağız, kendisine gelince de uçmaya hazır olduğunda da doğaya kendi yaşam alanına salacağız inşallah"

Teslim ve Tedavi

Aydın, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Ekipler gelene kadar ördeğin bakımını üstlenen Aydın, ördeği iki gün boyunca besledi ve teslim etti. Ördek, ekiplerin müdahalesiyle tedavi altına alındı.

KASTAMONU’NUN ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE ŞANTİYEDE ÇALIŞAN İŞÇİ, YARALI HALDE BULDUĞU YABAN ÖRDEĞİNİ...

KASTAMONU’NUN ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE ŞANTİYEDE ÇALIŞAN İŞÇİ, YARALI HALDE BULDUĞU YABAN ÖRDEĞİNİ, ELLERİYLE BESLEDİ. ARDINDAN ÖRDEK, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.

KASTAMONU’NUN ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE ŞANTİYEDE ÇALIŞAN İŞÇİ, YARALI HALDE BULDUĞU YABAN ÖRDEĞİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Araban'da Karasu ve Pınar Çayı Seviyesi Yağışlarla Yükseldi
2
Mersin'de Sel İzleri Siliniyor — MESKİ ve Büyükşehir Ekipleri Seferber
3
Sakarya'da Sude Naz Topçu: 22 Yaşında Minibüs Şoförü Kadınlara İlham Veriyor
4
Düzce'de Ortaokul Öğrencileri 'Gençliğe Değer' Kampında Buluştu
5
Düzce'den Gazze'ye 23 Bin Bebek Maması Gönderildi
6
Düzce'de Emekli Polislere Vefa Ziyareti: İbrahim Ergüder'den Dayanışma Mesajı
7
Düzce'de Gençlik Kış Kulübü Konseri: Gençler Müzikle Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları