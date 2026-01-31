Tunceli’de SOGEP İmzaları: Kültürel Miras Dijitalleşiyor, Engelsiz Nefes Evi Kuruluyor

SOGEP kapsamında Tunceli'de 10 milyon TL tutarında iki proje onaylandı; kültürel miras dijitalleşiyor, engellilere yönelik gündüzlü bakım merkezi kuruluyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:33
Tunceli’de SOGEP İmzaları: Kültürel Miras Dijitalleşiyor, Engelsiz Nefes Evi Kuruluyor

Tunceli’de SOGEP projelerinde imza süreci başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sunulan ve toplam bütçesi 10 milyon TL olan iki proje desteklenmeye hak kazandı. Bakanlık onayıyla kaynak aktarım süreci başlatıldı ve protokoller Tunceli Valiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı.

'Tunceli’nin Kültürel Mirası Dijitalleşiyor, Turizm Kazandırıyor'

Projeyi yürütecek kurum Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Projenin amacı, kentin kültürel mirasının dijital ortama aktarılması ve bunun turizm ile yerel ekonomiye kazandırılmasıdır. Yerel motifler, simgeler ve doğal unsurlar profesyonel tasarım süreçlerinden geçirilerek vektörel ve üç boyutlu modellere dönüştürülecek.

Elde edilen tasarımlar CNC, lazer, folyo kesici ve UV baskı makineleriyle üretime aktarılacak; böylece geleneksel el sanatları modern üretim teknikleriyle buluşturulacak. Proje ile kadın kooperatifleri ve gençlerin istihdamına katkı sağlanarak turizm odaklı ekonomik canlılık hedefleniyor. Projenin toplam bütçesi 4 milyon TL olup, buna 2 milyon TL destek sağlanacak.

'Tunceli Engelsiz Nefes Evi'

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal-psikolojik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Proje kapsamında, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait erişilebilir, tek katlı bir binanın tadilatı yapılarak gündüzlü bakım, eğitim ve sosyalleşme merkezi kurulacak.

Merkezde 50 engelli bireye yönelik sosyal, kültürel, sportif ve beceri eğitimleri verilecek; ailelere rehberlik ve psikososyal destek hizmetleri sunulacak. Projenin toplam bütçesi 6 milyon TL olup, projeye 4 milyon 400 bin TL destek tahsis edildi.

Ek destek: Dijital medya ve yapay zekâ eğitimleri

Öte yandan, Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında da iki proje destek aldı. Bunlardan öne çıkan 'Yapay Zekâ Destekli Dijital Medya Okulu' projesi Tunceli Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Altı gün sürecek programda sosyal medya stratejileri, hızlı tasarım uygulamaları, kurgu teknikleri, podcast üretimi, teknopolitika perspektifi ve yapay zekâ uygulamaları başlıklarında çevrim içi ve yüz yüze eğitimler düzenlenecek. Programda yedi uzman eğitmen yer alacak ve katılımcıların dijital içerik üretiminde yenilikçi, hızlı ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sonuç olarak, Tunceli'de SOGEP kapsamında onaylanan projeler kültürel mirasın dijitalleşmesi, engelli bireylere yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi ve dijital medya alanında kapasite artışı sağlayarak bölgesel kalkınmaya katkı yapmayı amaçlıyor.

