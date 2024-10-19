42 Yıl Sonra Düğün Heyecanı: Aydınlı Çift Kutladı

Aydın'ın İncirliova İlçesinde Unutulmaz Bir Düğün

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 1982 yılında evlenen ancak o dönemde maddi koşullar nedeniyle düğün yapamayan Nafize (59) ve Şenol Yılmaz (61) çifti, 42 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı.

Düğün Organizasyonu

Sınırteke Mahallesi'nde yapılan organizasyonda, çiftin dostları ve yakınları onları yalnız bırakmadı. Düğün, davul ve klarnet eşliğinde gerçekleşirken çift ile davetliler oldukça keyifli bir zaman geçirdi.

Şenol Yılmaz'ın Mutluluğu

Şenol Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maddi imkansızlıklardan dolayı düğün yapamadık. Düğün yapmak içimizde ukde kaldı. Bu düğün de çocuklarımızın vesilesiyle gerçekleşti" diyerek mutluluğunu ifade etti.

Nafize Yılmaz'ın Duyguları

Düğün yapmaya aniden karar verdiklerini söyleyen Nafize Yılmaz ise, "Çok mutluyum, bütün komşularımızla, arkadaşlarımızla bir eğlence yapıyoruz" dedi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, evliliklerinde düğün yapamayan çift, 42 yıl sonra düğün heyecanı yaşadı. Kentte 1982 yılında evlenen ancak maddi koşullar nedeniyle söz konusu tarihte düğün yapamayan 3 çocuk sahibi Nafize (59) ve Şenol Yılmaz (61) çifti için düğün organizasyonu yapıldı.