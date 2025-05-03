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Ordu'da Nakkaş Çift, Cami Duvarlarını Sanat Eseri Gibi Süsliyor

Ersin ve Kübra Saraç çifti, Ordu'da cami duvarlarını 6 yıldır sanat eserine dönüştürüyor. Nakkaşlık zanaatında Türkiye'yi il il geziyorlar.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:33
Ordu'da Nakkaş Çift, Cami Duvarlarını Sanat Eseri Gibi Süsliyor

Ordu'da Nakkaş Çift, Cami Duvarlarını Sanat Eseri Gibi Süsliyor

Ordu'da yaşayan nakkaş Ersin ve Kübra Saraç çifti, son 6 yıldır cami duvarlarını çeşitli motiflerle adeta dantel gibi işleyerek göz kamaştırıyor. 12 yıl önce nakkaşlık zanaatına merak salarak bir çıraklık sürecine giren Ersin Saraç, eşi Kübra Saraç'ı da bu sanata dahil ederek birlikte çalışmaya başlamışlardır.

Türkiye'yi Il Il Geziyorlar

Ersin Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yıldır Ordu'nun yanı sıra birçok ildeki camilerde mesleğini icra ettiğini belirtti. Camilerin iç dizaynına göre nakkaş işi yaptıklarını ifade eden Saraç, sosyal medya ve tavsiyelerle kendilerine ulaşıldığını vurguladı. Yüksek kaliteli boyalar kullandıklarını ve yaptıkları işlemelerin en az 30 yıl ömrü olduğunu dile getirdi.

Yüzlerce Camiyi Süslediler

Saraç, mesleğe başladığı günden bu yana 150'den fazla caminin süslemesini gerçekleştirdiklerini, ayrıca Kosova'daki bir caminin iç süslemesini de yaptıklarını kaydetti. Çalışma sürelerinin, işin kapsamına göre bir hafta ile 3 ay arasında değiştiğini belirtti.

Kübra Saraç: "Kadınların Elinin Değdiği Her İş Güzelleşir"

Kübra Saraç ise, eşine destek olmak amacıyla bu işe katıldığını ve çok sayıda cami süsleme çalışmasına imza attıklarını ifade etti. “Bu işi bu kadar seveceğimi hiç düşünmemiştim. Mesleğimi severek yapıyorum.” diyen Kübra, nakkaşlığın kadınlara çok uygun bir iş olduğunu, kadınların elinin değdiği her işin güzelleştiğine inandığını sözlerine ekledi.

Genç kızlara ilham veren Kübra Saraç, bir kurs açarak gençlere nakkaşlık sanatının inceliklerini öğretmeyi hedeflediğini belirtti.

Ordu'da yaşayan nakkaş Ersin ve Kübra Saraç çifti, 6 yıldır cami duvarlarını çeşitli motiflerle...

Ordu'da yaşayan nakkaş Ersin ve Kübra Saraç çifti, 6 yıldır cami duvarlarını çeşitli motiflerle adeta dantel gibi işliyor.

Ordu'da yaşayan nakkaş Ersin ve Kübra Saraç çifti, 6 yıldır cami duvarlarını çeşitli motiflerle...

Ordu'da yaşayan nakkaş Ersin ve Kübra Saraç çifti, 6 yıldır cami duvarlarını çeşitli motiflerle adeta dantel gibi işliyor.

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