485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Başladı

Festivalin Açılışı Yapıldı

Manisa'da bu yıl 485. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı. UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan festival, renkli etkinliklerle kutlanıyor.

Tören ve Kortej Yürüyüşü

Festivalin başlangıç töreninde Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve festival komitesi, Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Protokol üyeleri, Nevruz bayramının gelenekleri gereği, renkli yumurtaları tokuşturdu, örste demir dövdü ve ateşin üzerinden atladı.

Mesir Macunu Karıldı

Mesir macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve bu macunu hazırlayan Merkez Efendi'yi temsil eden tiyatrocular eşliğinde, protokol üyeleri halkı selamlayarak Sultan Camii Külliyesi'ndeki Şifahane'nin önüne kadar yürüdü.

Vali Özkan, törende yaptığı konuşmada, Nevruz Bayramı ile iki sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek, mesir macunu festivalinin sevgi, barış, hoşgörü ve dayanışmayı bir araya getiren önemli bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

Tören sırasında, katılımcılar mesir macununun içeriğinde yer alan 41 çeşit baharat ve bitkiyi kazana dökerek macunu karıştırdı. Tören sonrası, ellerindeki poşet ve kaplarla bekleyenler, kazanın başına gelerek mesir macunu alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Festivalin Süreçleri

Çeşitli etkinliklerle devam edecek olan festival, 27 Nisan Pazar günü Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden vatandaşlara 8 ton mesir macunu saçılmasıyla sona erecek.

Mesir Macununun Tarihçesi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan hastalandığında, Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak bir macun hazırlanmıştır. Bu macunla şifa bulan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini istedi. Talebin artması üzerine ise macun, kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden tavan edilmiştir.

Mesir macununun yapımında ise zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu gibi birçok malzeme kullanılmaktadır.

Manisa'da bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı. Mesir macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve mesir macununu hazırlayan Merkez Efendi'yi temsil eden tiyatrocuların eşliğinde protokol üyeleri, halkı selamlayarak Sultan Camii Külliyesi'ndeki Şifahane'nin önüne kadar yürüdü.

Manisa'da bu yıl 485'incisi düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı. Mesir macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve mesir macununu hazırlayan Merkez Efendi'yi temsil eden tiyatrocuların eşliğinde protokol üyeleri, halkı selamlayarak Sultan Camii Külliyesi'ndeki Şifahane'nin önüne kadar yürüdü.