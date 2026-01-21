5 Ayda Kick Boksta Türkiye Üçüncüsü: Fatma Başak Coşer

Çankırı’da yaşayan 24 yaşındaki Fatma Başak Coşer, 5 ayda başladığı kick boksta Ünilig Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Çankırı’lı genç sporcunun hızlı yükselişi

Çankırı’da yaşayan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Fatma Başak Coşer, vücut geliştirme amacıyla gittiği spor salonunda hocalarının yönlendirmesiyle başladığı kick boksta kısa sürede dikkat çekti. Beş aylık çalışma sürecinin ardından katıldığı Ünilig Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Başlangıç, antrenman ve turnuva deneyimi

Coşer, antrenmanlarını hem spor kulübünde hem de üniversitenin antrenman salonunda sürdürdü. Katıldığı organizasyonun Burdur’da düzenlendiği ve zorlu rakiplerin yer aldığı bir turnuva olduğuna dikkat çekti.

Fatma Başak Coşer, "Beş aydır yaptığım bir branşta, katıldığım ilk müsabakadan madalya ile dönmek benim için çok güzel bir duygu oldu"

Yarı finalde dünya şampiyonu ile karşılaştığını söyleyen Fatma başak Coşar, "Bu spora hocalarımın teşvikiyle başladım. Yunus Emre Balıkcı hocamla çalışıyordum. Daha sonra hocam beni destekledi ve yeteneğim olduğunu söyledi. Üniversitenin imkanlarını da birleştirerek antrenmanlara hem spor kulübünde hem de üniversitenin antrenman salonunda devam ettim. Ardından Ünilig Türkiye Kick Boks Şampiyonası’na katıldım. Gerçekten çok güzel bir organizasyondu. Yaklaşık 500 deneyimli sporcunun yer aldığı, oldukça kalabalık bir turnuvaydı. Yarı finalde ise dünya şampiyonu bir sporcu ile karşılaştım. Güzel bir müsabaka çıkardık. Bu sporu yalnızca 5 aydır yapıyorum. Beş aydır yaptığım bir branşta, katıldığım ilk müsabakadan madalya ile dönmek benim için çok güzel bir duygu oldu. Zaten aktif olarak spor yapıyordum, ancak dövüşe olan yeteneğimi hocalarım fark etti ve beni bu yönde yönlendirdiler. Beş aylık süreçte okul tempomun yoğun olmasından dolayı bazı dönemlerde antrenman yükümüz azaldı. Haftada 4-5 gün antrenman yapıyorduk. Bunun yanı sıra beslenmeme ve kiloma da dikkat ediyordum. Hocalarımın ısrarı ve desteğiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Böyle bir derece elde ettiğim için çok mutluyum" dedi.

Antrenörün yorumu

Coşer’in antrenörlerinden Yunus Emre Balıkcı ise sporcunun kısa sürede ulaştığı seviyeye dikkat çekti. Balıkcı, "Sporcumuz kulübümüze fitness amacıyla geldi. Kendisine kısa bir antrenman yapmayı önerdik. Birlikte antrenman yaptığımızda yeteneğini fark ettik ve ardından birlikte çalışmalara başladık. Üniversitede de bir kick boks takımımız bulunuyordu. Bu nedenle üniversitede de antrenmanlara devam ettik. Üniversiteler arası kick boks müsabakası için yaklaşık üç aylık bir hazırlık süresi vardı ve sporcumuzu bu doğrultuda hazırladık. Bu süreçte kendisi elinden gelenin fazlasını yaptı. Antrenmanlarda son noktaya kadar kendini veren, son derece azimli bir sporcu. Yaptığı branş cesaret gerektiren bir iş; çünkü yalnızca 5 aylık bir antrenman süreciyle ringe çıkıp milli sporculara karşı mücadele etti. Bu mücadelesi bizleri son derece gururlandırdı" diye konuştu.

Vücut geliştirmek için gittiği salonda kick boksla tanıştı, 5 ay sonra Türkiye üçüncüsü...

Vücut geliştirmek için gittiği salonda kick boksla tanıştı, 5 ay sonra Türkiye üçüncüsü oldu

