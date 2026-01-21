Efeler'de Kimyasalsız Kışlık Sebze İncelemesi

Baltaköy'de saha ziyareti

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Baltaköy Mahallesi'nde kimyasal gübre kullanılmadan yürütülen kışlık sebze üretim alanlarını yerinde inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı politikaları ve İl Müdürü talimatları doğrultusunda sürdürülen saha çalışmaları kapsamında, ekipler muhtar eşliğinde üretici Sezgin Çetin'in tarlasını ziyaret etti. Ziyarette pırasa, lahana ve pancar başta olmak üzere yetiştirilen ürünler tek tek incelendi.

Üretici Sezgin Çetin'in ürünlerini ağırlıklı olarak Aydın'daki pazarlarda doğrudan tüketiciyle buluşturduğu, kimyasal gübre kullanılmadan üretim yaptığı ve toprağın besin ihtiyacını çiftlik gübresiyle karşıladığı belirtildi.

Yapılan kontrollerde üretim alanında herhangi bir hastalık ya da zararlı belirtisine rastlanmadı; saha sağlıklı bulundu.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bilinçli ve sürdürülebilir üretim yapan Sezgin Çetin'e teşekkür ederek, tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.

