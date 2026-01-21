Ardahan'da Tipi 35 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Merkez ve ilçelerde yollar kapandı, ekipler seferber

Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkezde 19, ilçelerden Hanak’ta 6 ve Çıldır’da ise 10 köy yolu kapanırken, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yetkililer, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların acil durumlar için ilgili kurumlarla iletişim halinde olmalarını isterken, sürücülere de zincirsiz ve hazırlıksız şekilde yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

ARDAHAN’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE ETKİLİ OLAN TİPİ NEDENİYLE 35 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI.