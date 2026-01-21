Ardahan'da Tipi 35 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı

Ardahan’da etkili tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler yolları açmak için çalışıyor, vatandaşlar ve sürücüler uyarıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:16
Merkez ve ilçelerde yollar kapandı, ekipler seferber

Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkezde 19, ilçelerden Hanak’ta 6 ve Çıldır’da ise 10 köy yolu kapanırken, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Yetkililer, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların acil durumlar için ilgili kurumlarla iletişim halinde olmalarını isterken, sürücülere de zincirsiz ve hazırlıksız şekilde yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

