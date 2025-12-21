6. Uluslararası Chocolate Cup 2025 Ümraniye'de: Dünya Şefleri Buluştu

6. Uluslararası Chocolate Cup 2025 Ümraniye'de

Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde ve ana sponsorluğunda gerçekleştirilen 6. Uluslararası Chocolate Cup 2025, 20-21 Aralık tarihlerinde Ümraniye Belediyesi Sergi ve Fuar Merkezi'nde düzenlendi.

Etkinlik ve katılımcılar

Avrasya Gastronomi ve Aşçılar Federasyonu (AGAFED) tarafından organize edilen etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden gelen şefler, öğrenciler ve gastronomi profesyonelleri iki gün boyunca çikolata ve tatlı sanatındaki hünerlerini sergiledi. Organizasyonda bireysel ve ekip yarışmalarının yanı sıra çikolata heykel ve sanatsal sunum kategorileri yoğun ilgi gördü.

Katılımcıların görüşleri

Azerbaycan’dan yarışmaya katılan Lale Aliyova, organizasyonun kendileri için önemli bir gelişim fırsatı sunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bu tür etkinlikler kendimizi daha fazla geliştirmemizi sağlıyor. Burada olmaktan çok mutluyuz ve memnunuz. Başta Ümraniye Belediyesi olmak üzere Aycan Şef’e ve Ahmet Karaman Şef’e teşekkür ediyorum. Azerbaycan’dan geldim, yarışmaya katıldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

İran’dan festivale katılan Ferideh Hasani ise organizasyonun kültürel tanıtım açısından çok değerli olduğunu ifade ederek: "Biz İran’dan katılıyoruz. Arkadaşlarımla birlikte İran’a ait kurabiyeleri, şekerlemeleri ve pastaları tanıtmak için buradayız. Çok güzel günler geçirdik. Ümraniye Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. İddialıyız, inşallah derece alacağız" dedi.

Başkanın değerlendirmesi

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Çikolata çok kıymetli bir üründür. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu alanda önemli yarışmalar düzenleniyor. Bu organizasyonu gerçekleştiren tertip kuruluna ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Dün gençler kategorisinde yaklaşık 60 yarışmacımız ödüllerini aldı, bugün ise ülkeler arası bir yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Altıncısı düzenlenen bu organizasyonda yarışan tüm katılımcıları gönlümde birinci kabul ediyorum. Çünkü yarışmaya katılmak başlı başına bir emek ve cesaret işidir. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum."

Ödüller

Festival sonunda dereceye giren yarışmacılara kupa ve plaketleri takdim edildi.

