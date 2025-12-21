DOLAR
Edirne'de Fotokapana Takılan İki Yaban Tavşanı Gülümsetti

Edirne'de kurulan fotokapanlar, iki yaban tavşanının sevimli anlarını kaydetti; görüntüler izleyenleri gülümsetti ve yaban hayatının güzelliğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 21:32
Sevimli görüntüler yaban hayatına dikkat çekti

Edirne kırsalında kurulan fotokapanlar, bu kez iki yaban tavşanını objektife yansıttı. Kamera kayıtlarındaki sevimli halleri izleyenlere sıcak anlar yaşattı.

Fotokapana yansıyan görüntülerde, tavşanların doğal yaşam içindeki hareketleri ve karşılıklı etkileşimleri net şekilde görüldü. Kayıtlar, yaban hayatının estetiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntüler kısa süre içinde ilgi çekti ve bölgedeki doğa izleme çalışmalarına dair farkındalığı artırdı. Fotokapan kayıtları, hem bilimsel takip hem de doğa meraklılarının dikkatini çekiyor.

Sevimli halleriyle objektife yansıyan tavşanlar, Edirne'de yaban hayatının korunması ve tanıtılmasına dair olumlu bir örnek oluşturdu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

