Edirne'de Fotokapana Takılan İki Yaban Tavşanı Gülümsetti

Sevimli görüntüler yaban hayatına dikkat çekti

Edirne kırsalında kurulan fotokapanlar, bu kez iki yaban tavşanını objektife yansıttı. Kamera kayıtlarındaki sevimli halleri izleyenlere sıcak anlar yaşattı.

Fotokapana yansıyan görüntülerde, tavşanların doğal yaşam içindeki hareketleri ve karşılıklı etkileşimleri net şekilde görüldü. Kayıtlar, yaban hayatının estetiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntüler kısa süre içinde ilgi çekti ve bölgedeki doğa izleme çalışmalarına dair farkındalığı artırdı. Fotokapan kayıtları, hem bilimsel takip hem de doğa meraklılarının dikkatini çekiyor.

Sevimli halleriyle objektife yansıyan tavşanlar, Edirne'de yaban hayatının korunması ve tanıtılmasına dair olumlu bir örnek oluşturdu.

