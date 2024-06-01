81 ildeki tüm emeklilere 12 ay ücretsiz! Emekliler sonunda oh çekecek

Emekliler yapılan son zam sonrası en düşük maaş olarak 10.000 TL alacağı açıklandı. Bu durum özellikle dar gelirli emeklilerin bir hayli zor durumda olacağının habercisi oldu. İlerleyen süreçlerde ise emeklilere özel bazı indirim ve ücretsiz hizmetler sunulmaya başlandı. Bu indirimlerin başı ise market ve fatura harcamalarında yapılacak. Ayrıca İNG bank tüm emekliler için promosyon tutarını da en yukarı çekti. Buna göre İnG bank tüm bankalardan bağımsız olarak bir promosyon müjdesi verdi.





Emekli Promosyonlarında ING Zirveyi Oynuyor!

Yapılan son açıklamalara göre emekliler ING Bank aracılığı ile maaş alım sözlerine karşılık tek seferlik 15.000 TL hesaplarına geçecek. Yaklaşan bayram öncesi yapılan bu promosyon ödemesi emekliye çok büyük bir yardımın habercisi olacaktır. Öte yandan pek çok alanda ekonomik zorlanma yaşayan emekliler için bu denli kampanyalar bir hayli işe yaramış gibi görünüyor.

Özellikle en alt tutar olan 10.000 TL emekli maaşı alan emeklilere büyük oranda bir zorluk bekliyor. Her geçen gün artan gıda fiyatları ve barınma gibi pek çok temel ihtiyacı karşılama konusunda oldukça zorlanıyor. ING Bank tarafından yapılan bu ödemeler ile emekliler iyi bir nefes alabilecek.