Erciyes Dağı'nda Kış Foto Safari Etkinliği Gerçekleşti

Erciyes Dağı'nda düzenlenen 'Kış Foto Safari' etkinliği, fotoğraf tutkunlarını zirvede buluşturdu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 14:21
Erciyes Dağı'nda Kış Foto Safari Etkinliği Gerçekleşti

Erciyes Dağı'nın Zirvesinde Heyecan Verici Foto Safari

Erciyes Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilen 'Erciyes'in Mevsimleri: Kış Foto Safari' etkinliği, fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu özel etkinlik, Erciyes AŞ ile Kayseri Erciyes Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KEFSA) işbirliğiyle düzenlendi.

Sabahın İlk Işıklarıyla Zirveye Yükseldiler

Erciyes Kayak Merkezi'nde buluşan katılımcılar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 3 bin metre yüksekliğe çıkarak Erciyes'in eşsiz manzarasını görüntüleme fırsatı buldu. Katılımcılar, karla kaplı zirveler ve kayak yapanların oluşturduğu doğal güzellikleri objektiflerine yansıttı.

Organizasyonun Önemi

Etkinlik hakkında görüşlerini paylaşan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu tür organizasyonların doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Elcuman, farklı mevsimlerde de benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini duyurdu.

Katılımcılara Sertifika Verildi

Foto safari etkinliği sonunda katılımcılara, bulundukları etkinliğe dair katılım belgesi takdim edildi. Bu sayede, anılarını ölümsüzleştiren fotoğrafçılar eğlenceli ve öğretici bir gün geçirmiş oldular.

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