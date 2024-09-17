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9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Türkiye Toplu Konut İdaresi, ülkemizdeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla gün gün yeni projelerini duyurmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:39
9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Türkiye Toplu Konut İdaresi, ülkemizdeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla gün gün yeni projelerini duyurmaya devam ediyor. Özellikle büyük şehirlerdeki konut fiyatlarının yükselmesi konut sahibi olunmasının önüne geçerken, TOKİ tarafından başlatılan programlar, her sene yüzbinlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirler başta olmak üzere TOKİ, Türkiye’nin birçok yerinde konut ve arsa satışları için gerekli duyuruları yayımlamaya devam ediyor. TOKİ resmi internet sitesinde yer alan yeni projelerle birlikte ev sahibi olma hayali kuran vatandaşa, aylık 9 bin TL taksitle ev sahibi olma imkanı sunuyor. Özellikle Ankara'da yaşayan veya yaşamak isteyenler için harika bir fırsat sunan TOKİ, Şereflikoçhisar ilçesindeki projesi ile alakalı tüm detayları resmi web adresi üzerniden duyurmuş bulunuyor.  

TOKİ ANKARA KONUT SATIŞI BAŞVURULARI BAŞLADI 

TOKİ resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 4 Ekim’e kadar devam edecek başvuruların sıra, programın detayları da yer alıyor. Ankara’da 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle 20 ay vadeli ödeme planıyla ev almak hayali TOKİ sayesinde gerçekleşecek iken 377 bin TL’lik bir peşinat ödemesi yapan vatandaş, ayda 9.000 TL ödeme ile istediği konuta kavuşuyor.  

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

TOKİ ANKARA ŞEREFLİKOÇ HİSAR PROJESİ 

Ankara Şereflikoçhisar’daki projede toplamda 78 konut satışa sunulacak. . Bunlardan 61’i 2+1 dairelerden, 17’si ise 3+1 dairelerden oluşuyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamada erken başvuru yapanlar, yüzde 25 peşinat ödeyerek banka kredisi kullanmadan geri ödeme avantajına sahip olabilecek iken başvurular için son 1 ay kaldığı da belirtilmiş bulunuyor.  

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ 

Başvurular,  23 Eylül – 04 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak. Başvuruların tamamlanmasının akabinde, 9 Ekim 2024 tarihinde kura çekilişi yapılacak. Kura sonucunda konut sahibi olan vatandaşlar, kalan borçlarını 120 ay vadeli olarak yeni evlerine kavuşabilecek.   

TOKİ KONUT TAKSİDİ ÖDEMELERİ 

TOKİ tarafından yapılan açıklamada konutların fiyatlarının, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranına göre güncelleneceği belirtilmiş bulunuyor. Bu açıklamaya göre ilk güncelleme ise 1 ocak 2025’te yapılacak.  

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