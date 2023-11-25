A101 30 Kasım Aldın Aldın Kataloğu. Scooter'dan ev aletlerine kadar bir çok ürün indirime giriyor!

A101’de Bu Hafta TV, Beyaz Eşya, Mutfak ve Züccaciye Ürünleri Uygun Fiyatlarla Sizleri Bekliyor

A101, 30 Kasım 2023 tarihli Aldın Aldın kataloğunda sizlere birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta A101 kataloğunda, televizyon, beyaz eşya, mutfak ve züccaciye ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. Ayrıca, APEC APX5 150CC maxi scooter da kaçırılmayacak bir fırsat. İşte A101 kataloğunda bu hafta öne çıkan ürünler ve fiyatları:

A101 Kataloğunda Televizyon Fırsatları

A101 kataloğunda bu hafta, televizyon severler için harika seçenekler var. A101 kataloğunda, Onvo, Toshiba ve Philips markalı akıllı LED TV’ler uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bu TV’ler, yüksek çözünürlük, akıcı performans ve kaliteli ses özellikleriyle sizi ekrana bağlayacak. A101 kataloğunda, televizyon fırsatları şöyle:

ONVO 55" Ultra HD Android 13 Smart LED TV : Bu TV, Android 13 işletim sistemi sayesinde akıllı özellikler sunuyor. Net görüntü ve canlı renkler için ultra HD çözünürlüğe sahip. Fiyatı sadece 10.799 TL .

: Bu TV, Android 13 işletim sistemi sayesinde akıllı özellikler sunuyor. Net görüntü ve canlı renkler için ultra HD çözünürlüğe sahip. Fiyatı sadece . Toshiba 55" Ultra HD Smart TV : Bu TV, Toshiba kalitesiyle ultra HD görüntü sunuyor. Akıllı özellikleriyle eğlenceyi artırıyor. Sürükleyici bir izleme deneyimi için ideal. Fiyatı sadece 11.499 TL .

: Bu TV, Toshiba kalitesiyle ultra HD görüntü sunuyor. Akıllı özellikleriyle eğlenceyi artırıyor. Sürükleyici bir izleme deneyimi için ideal. Fiyatı sadece . Philips 50" UHD Smart LED TV: Bu TV, Philips markasının güvencesiyle UHD görüntüler sunuyor. Gelişmiş ses kalitesiyle sesleri net duyuyor. Eğlence sistemini yükseltiyor. Fiyatı sadece 15.799 TL.

A101 kataloğunda, televizyonlar bunlarla sınırlı değil. A101 kataloğunda, ayrıca piran a markalı bluetooth kulaklık, akıllı saat, philips marka şarj kablosu, şarj adaptörü gibi küçük elektronik ürünler de uygun fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Akıllı telefonlar arasında ise bu hafta Reeder S19 Max Pro S cep telefonu 5.299 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

A101 Kataloğunda Beyaz Eşya Fırsatları

A101 kataloğunda bu hafta, beyaz eşya ürünleri de yer alıyor. A101 kataloğunda, SEG ve JEG markalı ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu ürünler, Vestel güvencesiyle 2 yıl garantili olarak sizlere ulaşıyor. A101 kataloğunda, beyaz eşya fırsatları şöyle:

SEG CM 1212 E 12 kg Çamaşır Makinesi : Bu çamaşır makinesi, ön yükamalı, gecikmeli başlatma ve yorgan yıkama programına sahip 12 kg kapasiteli bir üründür. 1200 devir ve A++ enerji sınıfıyla hem hızlı hem de tasarruflu yıkar. Fiyatı sadece 11.499 TL .

: Bu çamaşır makinesi, ön yükamalı, gecikmeli başlatma ve yorgan yıkama programına sahip 12 kg kapasiteli bir üründür. 1200 devir ve A++ enerji sınıfıyla hem hızlı hem de tasarruflu yıkar. Fiyatı sadece . JEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L: Bu termosifon, mekanik kontrol ve termostatlı çalışma aralığına sahip 65 litrelik bir üründür. 2000 W gücünde ve 100°C maksimum sıcaklığa sahiptir. Fiyatı sadece 3.499 TL.

A101 kataloğunda, beyaz eşya ürünleri bunlarla da bitmiyor. A101 kataloğunda, Samsung mikrodalga fırın 2.299 TL, Singer dikiş makinesi 2.799 TL, katı meyve sıkacağı 899 TL, seramik tabanlı ütü 649 TL, çay makinesi 849 TL, dikey süpürge 999 TL, elektrikli ısıtıcı fan 299 TL ve dijital banyo baskülü 159 TL fiyatıyla sizleri bekliyor.

A101 Kataloğunda Mutfak ve Züccaciye Ürünleri

A101 kataloğunda bu hafta, mutfak ve züccaciye ürünleri de bulunuyor. A101 kataloğunda, uzun yıllardır modası geçmeyen emaye ürünler bu hafta raflara geliyor. A101 kataloğunda, emaye pişir sakla tencere 219 TL, emaye çaydanlık takımı 399 TL, emaye sos tavası 149 TL, emaye ayaklı kristal tepeli şekerlik 279 TL ve emaye saklama kabı vakumlu üçlü seti 299 TL fiyatıyla öne çıkıyor. A101 kataloğunda, çeyiz ve mutfak ürünleri yoğun ilgi görürken cem güvencesiyle gelen Nero karnıyarık tencere 299 TL, 26 cm tava 149 TL, derin tencere 299 TL fiyatıyla sizleri bekliyor. A101 kataloğunda, manuel kollu rende 199 TL ve kollu nar ve narenciye sıkacağı 599 TL fiyatıyla öne çıkıyor. A101 kataloğunda, bu hafta çöp kovası, desenli sporcu matarası, saklama kabı ürünleri ve organizer ürünler piyasaya göre çok uygun fiyatla sizleri bekliyor. A101 kataloğunda, Luminarc markalı trianon serisi tabaklar adet fiyatı 29,90 TL olmak üzere satışa çıkıyor. A101 kataloğunda, bu tabak ürünlerini takip eden diğer fırsat ürünlerinde LAV markalı bazı cam ürünler, borosilikat üçlü kupa, keramika pizza tabağı, bambu kapaklı borosilikat demlik, cam sprey yağlık ve bambu kapaklı borosilikat yağlık uygun fiyatlarıyla satılıyor. A101 kataloğunda, cam saklama kabı, ayran sürahisi ve silikon ürünlerde düşük fiyat ve yüksek kalite bulunuyor.

A101 Kataloğunda APEC APX5 150CC Maxi Scooter Fırsatı

A101 kataloğunda bu hafta, APEC APX5 150CC maxi scooter da yer alıyor. A101 kataloğunda, bu ürün 59.990 TL fiyatıyla satılıyor. A101 kataloğunda, bu ürün için stoklar sınırlı olduğu için acele etmeniz gerekiyor. Bu motosiklet, 150 cc motor gücüne sahip bir araçtır. Şık tasarımı, konforlu koltuğu ve güvenli fren sistemi ile dikkat çeker.

Birbirinden farklı mutfak, temizlik, evcil hayvan, yemek ürünleri, çocuk oyuncakları 30 Kasım da Aldın Aldın kampanyası ile indirime girecek. Bu ürünlerin tamamını aşağıda bulunan görsellerden inceleyebilirsiniz.