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A101 o ürüne 30 TL birden indirim yaptı! 12 Nisan'a kadar geçerli olacak

A101 Ramazan bayramına müthiş indirimlerle giriyor! İşte fiyat listesi...

Yayın Tarihi: 10.04.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 14:19
A101 o ürüne 30 TL birden indirim yaptı! 12 Nisan'a kadar geçerli olacak

Türkiye'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden biri olan A101, 8-18 Nisan tarihleri arasında müşterilerine muhteşem fırsatlar sunuyor. Çılgın Ramazan Bayramı indirimleri kapsamında, birbirinden cazip ürünler raflardaki yerini alıyor.

Mutfak alışverişlerinizde pratik çözümler arayanlar için Çokça Domates Salçası 830 g sadece 31,50 TL! Ülker Halley Bisküvi Çeşitleri ise 29,90 TL'lik fiyatıyla sofralarınızı tatlandıracak.

a101 aktüel ürünler

Çay keyfini uzun uzun yaşamak isteyenler için Lipton Yellow Label Siyah Çay 1 kg sadece 149,50 TL! Kahve eşliğinde çıtır çıtır kurabiyelerden hoşlananlara özel Nimet Kurabiye Çeşitleri ise 500 g'lık paketiyle 41,50 TL'den satışta.

a101 bayram indirimi

Cilt bakımı konusunda önem verenler için Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi 200 ml, sadece 69 TL! Ve Vaseline Jel Krem sadece 42,50 TL!

Ev işlerinde zaman kazandıran Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu sadece 149 TL! Temizlikte kalite arayanlar için Fax Sıvı Sabun 3 litrelik ambalajıyla 59,90 TL'lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

A101'de bu hafta kaçırılmayacak indirimlerle dolu! Herkesi A101 mağazalarına bekliyoruz.

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