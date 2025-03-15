Samsun'da 600 Yıllık Gelenek: Sele Sepet Top Kandil Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da 600 Yıllık Gelenek Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, 6 asırdır yaşatılan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bafra Belediyesi ev sahipliğinde, Ramazan'ın 14. gününü 15. güne bağlayan gecede gerçekleştirilen etkinlik, yerel halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikler Renkli Görüntülerle Süsleniyor

Şenliğin başlangıcı, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde yapılan toplanma ile gerçekleşti. Çocuklar için şeker ve kandil dağıtımının ardından, mehteran eşliğinde Gençlik ve Hükümet Caddesi boyunca yürüyüş yapıldı.

Etkinliklerin merkezi, Belediye Kültür Merkezi ve bahçesi oldu. Burada, Hacivat-Karagöz oyunu, Sırık Adam-Maniler, sihirbaz gösterisi ve mehteran konseri gibi çeşitli renkli etkinlikler düzenlendi.

Başkan Kılıç’tan Anlamlı Açıklamalar

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı açıklamada, "Altı asrı aşkın bir gelenek olan Sele Sepet Top Kandil Şenliği'ni hep birlikte yeniden kutluyoruz. Bu şenlikler, manilerin eğlenceli kıldığı, rengarenk kandillerin süslediği, şekerlerin tatlandırdığı görsel bir şölendir," dedi.

Kılıç, ayrıca, "Bu güzel gecede çocuklarımızı sevindiriyoruz. Sele Sepet Top Kandil Şenliği'nin geleneğin bir parçası olan çocuklarımızın hafızasında yer edinmesi biz büyüklerin görevidir. Somut olmayan kültürel miras olarak nitelendirilen bu şenliklerin gelecek nesillerce yaşatılması kültürümüzün devamlılığı ve sürdürülebilirliği için önemlidir," diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Birlik ve Beraberlik Simgesi

Şenliğe katılımın yüksek olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Bu gelenek, hemşehrilerimizin, özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği bir etkinlik. Uzun yıllardan beri süregelen geleneğin şehrimizde halen yaşatılması, bizlerin birlik ve beraberliğinin en önemli simgelerindendir" ifadeleriyle etkinliğin toplumsal önemini dile getirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 6 asırdır yaşatılan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 6 asırdır yaşatılan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.