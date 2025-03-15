Samsun'da 600 Yıllık Gelenek: Sele Sepet Top Kandil Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Bafra'da yıllardır süregelen 'Sele Sepet Top Kandil Şenliği', bu yıl da yoğun katılımla kutlandı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 02:26
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 02:34
Samsun'da 600 Yıllık Gelenek: Sele Sepet Top Kandil Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da 600 Yıllık Gelenek Devam Ediyor

Samsun'un Bafra ilçesinde, 6 asırdır yaşatılan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bafra Belediyesi ev sahipliğinde, Ramazan'ın 14. gününü 15. güne bağlayan gecede gerçekleştirilen etkinlik, yerel halkın yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikler Renkli Görüntülerle Süsleniyor

Şenliğin başlangıcı, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu önünde yapılan toplanma ile gerçekleşti. Çocuklar için şeker ve kandil dağıtımının ardından, mehteran eşliğinde Gençlik ve Hükümet Caddesi boyunca yürüyüş yapıldı.

Etkinliklerin merkezi, Belediye Kültür Merkezi ve bahçesi oldu. Burada, Hacivat-Karagöz oyunu, Sırık Adam-Maniler, sihirbaz gösterisi ve mehteran konseri gibi çeşitli renkli etkinlikler düzenlendi.

Başkan Kılıç’tan Anlamlı Açıklamalar

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yaptığı açıklamada, "Altı asrı aşkın bir gelenek olan Sele Sepet Top Kandil Şenliği'ni hep birlikte yeniden kutluyoruz. Bu şenlikler, manilerin eğlenceli kıldığı, rengarenk kandillerin süslediği, şekerlerin tatlandırdığı görsel bir şölendir," dedi.

Kılıç, ayrıca, "Bu güzel gecede çocuklarımızı sevindiriyoruz. Sele Sepet Top Kandil Şenliği'nin geleneğin bir parçası olan çocuklarımızın hafızasında yer edinmesi biz büyüklerin görevidir. Somut olmayan kültürel miras olarak nitelendirilen bu şenliklerin gelecek nesillerce yaşatılması kültürümüzün devamlılığı ve sürdürülebilirliği için önemlidir," diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Birlik ve Beraberlik Simgesi

Şenliğe katılımın yüksek olduğuna dikkat çeken Kılıç, "Bu gelenek, hemşehrilerimizin, özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği bir etkinlik. Uzun yıllardan beri süregelen geleneğin şehrimizde halen yaşatılması, bizlerin birlik ve beraberliğinin en önemli simgelerindendir" ifadeleriyle etkinliğin toplumsal önemini dile getirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 6 asırdır yaşatılan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" vatandaşların yoğun...

Samsun'un Bafra ilçesinde, 6 asırdır yaşatılan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, 6 asırdır yaşatılan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" vatandaşların yoğun...

Samsun'un Bafra ilçesinde, 6 asırdır yaşatılan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da 600 Yıllık Gelenek: Sele Sepet Top Kandil Şenliği Coşkuyla Kutlandı
2
SAMDOB'dan Çocuklara Özel Oyun: 'Okulumuz Orman'
3
Tunceli'deki Yaban Keçileri Kışın Karnını Karla Doyuruyor
4
Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak
5
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı
6
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
7
Metin Aşoğlu'nun Geri Dönüşüm Sanatı: Sakarya'da Eserler Sergilendi

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın