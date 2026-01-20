Abalı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu: Çocuklar Pistleri Doldurdu

Abalı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu

Çocuklar ve aileler pistlerde unutulmaz anlar yaşadı

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle özellikle çocuklar ve ailelerin akınına uğradı. Merkez, tatili fırsat bilen ailelerin buluşma noktası haline geldi.

Van’a 45 kilometre uzaklıkta, Artos Dağı eteklerinde yer alan tesis, kar yağışının istenilen seviyeye ulaşmasıyla bu yıl geç de olsa sezonu açtı. Sezonun açılmasıyla beraber merkezdeki hareketlilik, yarıyıl tatiliyle daha da arttı.

Aileleriyle gelen çocuklar, kayak ve kızakla kaymanın heyecanını yaşarken pistlerde renkli görüntüler oluştu. İlk kez kayak yapanların yüzlerindeki mutluluk dikkat çekerken aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu. Tatil süresince birçok aile, merkezde keyifli ve unutulmaz anlar geçirdi.

Yaklaşık bin 600 metre rakıma sahip olan Abalı Kayak Merkezi’nde 1 teleski ile acemi ve orta seviyeye uygun pistler bulunuyor. Tesis, ziyaretçilere ekipman kiralama imkânı sağlayarak pratik bir seçenek sundu.

Özellikle çocuklar için oluşturulan güvenli alanlar ve merkez görevlilerinin aldığı tedbirler, ailelerin rahat etmesini sağladı. Yetkililer, vatandaşların güvenli bir şekilde kayak yapabilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Yarıyıl tatili dolayısıyla merkeze gelen çocuklar, burada doyasıya eğlendiklerini ifade etti ve tatilin keyfini çıkardıklarını söyledi.

