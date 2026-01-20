Abalı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu: Çocuklar Pistleri Doldurdu

Van’ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde çocuk ve aileleri ağırladı; kar yağışıyla sezon açıldı, kayak ve kızak keyfiyle renkli görüntüler oluştu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:09
Abalı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu: Çocuklar Pistleri Doldurdu

Abalı Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Coşkusu

Çocuklar ve aileler pistlerde unutulmaz anlar yaşadı

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle özellikle çocuklar ve ailelerin akınına uğradı. Merkez, tatili fırsat bilen ailelerin buluşma noktası haline geldi.

Van’a 45 kilometre uzaklıkta, Artos Dağı eteklerinde yer alan tesis, kar yağışının istenilen seviyeye ulaşmasıyla bu yıl geç de olsa sezonu açtı. Sezonun açılmasıyla beraber merkezdeki hareketlilik, yarıyıl tatiliyle daha da arttı.

Aileleriyle gelen çocuklar, kayak ve kızakla kaymanın heyecanını yaşarken pistlerde renkli görüntüler oluştu. İlk kez kayak yapanların yüzlerindeki mutluluk dikkat çekerken aileler de çocuklarının sevincine ortak oldu. Tatil süresince birçok aile, merkezde keyifli ve unutulmaz anlar geçirdi.

Yaklaşık bin 600 metre rakıma sahip olan Abalı Kayak Merkezi’nde 1 teleski ile acemi ve orta seviyeye uygun pistler bulunuyor. Tesis, ziyaretçilere ekipman kiralama imkânı sağlayarak pratik bir seçenek sundu.

Özellikle çocuklar için oluşturulan güvenli alanlar ve merkez görevlilerinin aldığı tedbirler, ailelerin rahat etmesini sağladı. Yetkililer, vatandaşların güvenli bir şekilde kayak yapabilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Yarıyıl tatili dolayısıyla merkeze gelen çocuklar, burada doyasıya eğlendiklerini ifade etti ve tatilin keyfini çıkardıklarını söyledi.

ABALI KAYAK MERKEZİ, OKULLARIN YARIYIL TATİLİNE GİRMESİYLE BİRLİKTE ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE...

ABALI KAYAK MERKEZİ, OKULLARIN YARIYIL TATİLİNE GİRMESİYLE BİRLİKTE ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE AİLELERİN AKININA UĞRADI.

ABALI KAYAK MERKEZİ, OKULLARIN YARIYIL TATİLİNE GİRMESİYLE BİRLİKTE ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Erol, Buharkent’te 7,5 Dönümlük Yeşil Alan ve Otopark Projesini İnceledi
2
Manisa'da Alkollü Mekanlara Tepki: Düşünce Rotası Derneği'nden Ruhsat Uyarısı
3
Vali Oktay Çağatay'tan İlk Ziyaret: Şehit Nuri Özcan'ın Babaevinde Taziye
4
Muş'ta Çatı Temizliği: İşçiler Metrelerce Yüksekte Karla Mücadele Ediyor
5
Diyarbakır Kulp'ta Kar Manzaraları: İlçe Merkezi Buz Tuttu
6
Siirt'te Buzlanmaya Karşı 7/24 Süren Çalışma
7
Akyazı'da Jandarma ile Kar Topu Savaşı: Aktepe Kızak Şenliği'nde Renkli Anlar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları