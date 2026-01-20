Ağrı-Kağızman Kara Yolu'nda Yoğun Tipi Ulaşımı Zorluyor

Ağrı-Kağızman kara yolunda etkili olan yoğun tipi bazı kesimlerde ulaşıma kapatıyor; ekipler yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 13:22
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 13:31
Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor

Ağrı-Kağızman kara yolunda etkili olan yoğun tipi, güzergâhın bazı bölümlerinin ulaşıma kapanmasına neden oluyor. Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman trafik aksıyor.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açık kalması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin müdahalelerine rağmen bazı kesimlerde geçici ulaşım kesintileri yaşanabiliyor.

Tipinin özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırmasıyla birlikte görüş mesafesinin düşmesi sürücüler için ciddi risk oluşturuyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması ve sürücülerin trafik ekiplerinin uyarılarına uyması yönünde çağrıda bulundu.

