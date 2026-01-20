Abant Gölü Milli Parkı'nda Örencik Yamaçları Kayak Merkezi Oldu

Abant Gölü Milli Parkı, yarıyıl tatilinde artan ziyaretçi akınıyla hareketlendi. Bölgedeki yoğun kar yağışını fırsat bilen Örencik köyü sakinleri, milli parkın girişindeki dik yamaçları kendi imkanlarıyla doğal bir kayak pistine dönüştürdü.

Şambrellerle kar keyfi

Köylülerin hazırladığı rampalardan şambrellerle kayan tatilciler, 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken renkli görüntüler oluşturdu. Abant’a gelen ziyaretçiler, yerel halkın sunduğu imkanlarla karın tadını doyasıya çıkardı; keyifli anlar kameralara yansıdı.

"30 kişiyle hizmet veriyoruz"

Sömestr yoğunluğuna değinen köy sakinlerinden Tayfun Türe, oluşturdukları alanın profesyonel merkezleri aratmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Abant’ta bir sömestr tatilimiz daha başladı. Gelen misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada şu an 30 kişiyle çalışıyoruz. Kar kalitesi ve ortam çok güzel. İddia ediyorum; Uludağ’da bu kadar kar yoktur".

