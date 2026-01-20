Abant Gölü Milli Parkı'nda Örencik Yamaçları Kayak Merkezi Oldu

Abant Gölü Milli Parkı’nda Örencik köyü sakinleri sömestrde dik yamaçları doğal kayak pistine çevirdi; şambrellerle keyifli anlar ve Tayfun Türe'nin sözleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:58
Abant Gölü Milli Parkı'nda Örencik Yamaçları Kayak Merkezi Oldu

Abant Gölü Milli Parkı'nda Örencik Yamaçları Kayak Merkezi Oldu

Abant Gölü Milli Parkı, yarıyıl tatilinde artan ziyaretçi akınıyla hareketlendi. Bölgedeki yoğun kar yağışını fırsat bilen Örencik köyü sakinleri, milli parkın girişindeki dik yamaçları kendi imkanlarıyla doğal bir kayak pistine dönüştürdü.

Şambrellerle kar keyfi

Köylülerin hazırladığı rampalardan şambrellerle kayan tatilciler, 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken renkli görüntüler oluşturdu. Abant’a gelen ziyaretçiler, yerel halkın sunduğu imkanlarla karın tadını doyasıya çıkardı; keyifli anlar kameralara yansıdı.

"30 kişiyle hizmet veriyoruz"

Sömestr yoğunluğuna değinen köy sakinlerinden Tayfun Türe, oluşturdukları alanın profesyonel merkezleri aratmadığını belirtti ve şunları söyledi: "Abant’ta bir sömestr tatilimiz daha başladı. Gelen misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada şu an 30 kişiyle çalışıyoruz. Kar kalitesi ve ortam çok güzel. İddia ediyorum; Uludağ’da bu kadar kar yoktur".

BOLU’NUN DOĞA HARİKASI ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI’NDA SÖMESTR HAREKETLİLİĞİ YAŞANIRKEN, ÖRENCİK KÖYÜ...

BOLU’NUN DOĞA HARİKASI ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI’NDA SÖMESTR HAREKETLİLİĞİ YAŞANIRKEN, ÖRENCİK KÖYÜ SAKİNLERİ YAMAÇLARI ADETA KAYAK MERKEZİNE ÇEVİRDİ. ŞAMBRELLERLE KAYARAK KARIN TADINI ÇIKARAN TATİLCİLER RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURURKEN, KÖY SAKİNLERİ "ULUDAĞ'DA BU KADAR KAR YOKTUR" DEDİ.

BOLU’NUN DOĞA HARİKASI ABANT GÖLÜ MİLLİ PARKI’NDA SÖMESTR HAREKETLİLİĞİ YAŞANIRKEN, ÖRENCİK KÖYÜ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde Baca Gazı Filtrelerinde Sona Doğru
2
Pazaryeri'nde Üreticilere Tarımsal Bilgilendirme Toplantıları
3
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kırmızı Kod Tatbikatı
4
Yaka Köyü Heyeti Fazlı Koç'u Ziyaret Etti: Köyün Talepleri Masaya Yatırıldı
5
Hakkari'de Kar Yağışı: 229 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
6
Abant Gölü Milli Parkı'nda Örencik Yamaçları Kayak Merkezi Oldu
7
Düzce'de Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları