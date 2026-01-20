Diyarbakır Kulp'ta Kar Manzaraları: İlçe Merkezi Buz Tuttu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde üç gündür süren kar yağışı ilçe merkezini buzladı; ağaçlar ve meyve bahçeleri yoğun karla kaplandı, vatandaş umutlu.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:57
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:57
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı, ilçe merkezinde sıcaklıkların hızla düşmesine neden oldu. İlçe merkezi adeta buz pistine döndü ve karla kaplanan sokaklar, bahçeler ile tepeler kartpostallık görüntüler sundu.

Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar

Kar yağışı sonrası ilçe genelinde beyaz örtü hakim olurken, ağaçlar ve meyve bahçeleri yoğun kar tabakasının altında kaldı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu gözlendi. Yağış dün akşam saatlerinde etkisini yitirdi fakat sabah saatlerinde hızla düşen hava sıcaklıkları nedeniyle buzlanma görüldü.

Vatandaştan Umutlu Mesaj

65 yaşındaki Mehdin Bulut, yıllardır böyle bir kar yağışı görmediğini belirterek, "Kara hasret kalmıştık. Su kaynaklarımız kurumuştu, meyve bahçelerimizin verimleri düşmüştü. Umarım bu yağışla birlikte önümüzdeki yaz su bolluğu yaşarız" dedi.

Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Kar yağışının ardından ilçede soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Gün içinde güneş açmasına rağmen bazı bölgelerde buzlanma yer yer sürdü.

