Diyarbakır Kulp'ta Kar Manzaraları: İlçe Merkezi Buz Tuttu

Diyarbakır'ın Kulp İlçesinde Üç Gündür Süren Kar Yağışı İlçe Merkezini Buzlattı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden kar yağışı, ilçe merkezinde sıcaklıkların hızla düşmesine neden oldu. İlçe merkezi adeta buz pistine döndü ve karla kaplanan sokaklar, bahçeler ile tepeler kartpostallık görüntüler sundu.

Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar

Kar yağışı sonrası ilçe genelinde beyaz örtü hakim olurken, ağaçlar ve meyve bahçeleri yoğun kar tabakasının altında kaldı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu gözlendi. Yağış dün akşam saatlerinde etkisini yitirdi fakat sabah saatlerinde hızla düşen hava sıcaklıkları nedeniyle buzlanma görüldü.

Vatandaştan Umutlu Mesaj

65 yaşındaki Mehdin Bulut, yıllardır böyle bir kar yağışı görmediğini belirterek, "Kara hasret kalmıştık. Su kaynaklarımız kurumuştu, meyve bahçelerimizin verimleri düşmüştü. Umarım bu yağışla birlikte önümüzdeki yaz su bolluğu yaşarız" dedi.

Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Kar yağışının ardından ilçede soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Gün içinde güneş açmasına rağmen bazı bölgelerde buzlanma yer yer sürdü.

