Antalya Büyükşehir 'Sıfır Atık'la 32 Ton Tehlikeli Atık Bertaraf Etti, 125 Ton Geri Dönüştü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık kapsamında son 3 yılda 32 ton tehlikeli atık bertaraf etti ve 125 ton atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:47
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında birimlerinden çıkan atıkların bertaraf ve geri dönüşümünü sistematik olarak yürütüyor. Çevreye zararlı tehlikeli atıklar periyodik olarak bertaraf edilirken, hizmet binaları ve yerleşkelere konulan atık ayrıştırma üniteleriyle atıklar ekonomiye yeniden kazandırılıyor.

Tehlikeli atıkların yönetimi

Atık yönetmeliğinde tehlikeli atık sınıfına giren; araç yağ ve hava filtreleri, aküler, piller, floresan lambalar, kartuş, tonerler, temizlik kimyasalları, boya, solvent boyalı kutular, basınçlı sprey kutuları, laboratuvar atıkları ve vektörel ilaç ambalajları gibi maddeler özel prosedürlere göre toplanıp bertaraf ediliyor.

Sayılarla sonuçlar

Büyükşehir, son 3 yılda toplam 32 ton tehlikeli atığın bertarafını sağlarken; kağıt, cam, plastik ve metal ayrıştırmasıyla 125 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Kurumsal Sıfır Atık belge sayısı ise 2023’te 7 iken 2025 yılında 21 belgeye ulaştı.

Uygulama süreçleri ve denetim

Tehlikeli atıklar uygun etiketleme, sızdırmaz ambalajlama ve ayrı konteynerlerle toplanıyor; 180 günden fazla depolarda bekletilemeyen bu atıklar yılda iki kez bertarafa gönderiliyor. Lisanslı kuruluşlar, alımları Ulusal Atık İzleme Sistemi üzerinden kayda alarak takip ediyor ve yetkili tesislerde çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediyor.

Birim yetkilisinin değerlendirmesi

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürlüğü Çevre Mühendisi Dilayda Can, kurumsal tehlikeli atıkların yürürlükteki çevre mevzuatına uygun şekilde anlaşmalı lisanslı kuruluşlar aracılığıyla bertaraf edildiğini belirtti. Can, "Tehlikeli atık sınıfına giren tüm maddeler 6 aylık periyotlarla toplanarak bertaraf ediliyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve yasal yükümlülüklerimiz doğrultusunda atık yönetimi süreçlerimizi titizlikle yürütüyoruz. Antalya’mızın doğasını ve doğal kaynaklarını sıfır atık hedeflerimiz doğrultusunda en iyi şekilde korumaya devam edeceğiz" dedi.

