Akyazı'da Jandarma ile Kar Topu Savaşı: Aktepe Kızak Şenliği'nde Renkli Anlar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen dördüncüsü Geleneksel Aktepe Kızak Şenliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Şenliğin tadını kızaklarla kayarak ve kar topu savaşı yaparak çıkaran çocukların neşesine jandarma ekipleri de ortak oldu. Şenlik heyecanına kapılan bir grup çocuk, yaptıkları kar toplarını jandarma ekiplerine fırlatarak ekipleri oyuna dahil etti.

Renkli ve yürek ısıtan görüntüler

Çocukların ilgisini geri çevirmeyen ekiplerin karşılık vermesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Yürekleri ısıtan o anlar, vatandaşların cep telefonu kameraları ile ölümsüzleştirildi.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU DÜZENLENEN AKTEPE KIZAK ŞENLİĞİ'NDE EĞLENEN ÇOCUKLARIN KAR TOPU SAVAŞINA JANDARMA EKİPLERİNİN DAHİL OLMASIYLA ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.