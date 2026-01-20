Akyazı'da Jandarma ile Kar Topu Savaşı: Aktepe Kızak Şenliği'nde Renkli Anlar

Akyazı'da düzenlenen dördüncüsü Aktepe Kızak Şenliği'nde jandarma ekipleri çocuklarla kar topu savaşına katıldı; vatandaşların kameralarına yansıyan neşeli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:59
Akyazı'da Jandarma ile Kar Topu Savaşı: Aktepe Kızak Şenliği'nde Renkli Anlar

Akyazı'da Jandarma ile Kar Topu Savaşı: Aktepe Kızak Şenliği'nde Renkli Anlar

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen dördüncüsü Geleneksel Aktepe Kızak Şenliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Şenliğin tadını kızaklarla kayarak ve kar topu savaşı yaparak çıkaran çocukların neşesine jandarma ekipleri de ortak oldu. Şenlik heyecanına kapılan bir grup çocuk, yaptıkları kar toplarını jandarma ekiplerine fırlatarak ekipleri oyuna dahil etti.

Renkli ve yürek ısıtan görüntüler

Çocukların ilgisini geri çevirmeyen ekiplerin karşılık vermesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı. Yürekleri ısıtan o anlar, vatandaşların cep telefonu kameraları ile ölümsüzleştirildi.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU DÜZENLENEN AKTEPE KIZAK ŞENLİĞİ'NDE EĞLENEN...

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU DÜZENLENEN AKTEPE KIZAK ŞENLİĞİ'NDE EĞLENEN ÇOCUKLARIN KAR TOPU SAVAŞINA JANDARMA EKİPLERİNİN DAHİL OLMASIYLA ORTAYA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU DÜZENLENEN AKTEPE KIZAK ŞENLİĞİ'NDE EĞLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkan Erol, Buharkent’te 7,5 Dönümlük Yeşil Alan ve Otopark Projesini İnceledi
2
Manisa'da Alkollü Mekanlara Tepki: Düşünce Rotası Derneği'nden Ruhsat Uyarısı
3
Vali Oktay Çağatay'tan İlk Ziyaret: Şehit Nuri Özcan'ın Babaevinde Taziye
4
Muş'ta Çatı Temizliği: İşçiler Metrelerce Yüksekte Karla Mücadele Ediyor
5
Diyarbakır Kulp'ta Kar Manzaraları: İlçe Merkezi Buz Tuttu
6
Siirt'te Buzlanmaya Karşı 7/24 Süren Çalışma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları