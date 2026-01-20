Yüreğir Belediyesi Özgür Mahalle Parkı Törenle Açıldı

Adana Yüreğir Belediyesi tarafından Özgür Mahallesi'nde yapımı tamamlanan yeni park, düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Açılış ve çocuk şenliği

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın mahalleye kazandırdığı parkta yapılan açılış töreninde çocuk şenliği düzenlendi. Şenlikte oyun alanları, eğlenceli etkinlikler ve çeşitli aktiviteler yer aldı; aileleriyle gelen çocuklar gün boyunca eğlenirken renkli görüntüler oluştu. Etkinlik mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Park özellikleri ve Başkanın açıklaması

Başkan Demirçalı, Özgür Mahallesi Yeni Parkı'nın 2 bin 500 metrekare alan üzerine kurulduğunu belirterek, parkta yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, fitness ve spor alanları ile yürüyüş yolları bulunduğunu ifade etti.

Demirçalı, "Yeni parkımız mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun. Söz verdiğimiz gibi Yüreğir'i parklarla donatmaya devam ediyoruz. 2 yıla yaklaşan görev süremizde ilçemize 8 yeni park kazandırdık, 206 parkımızın da bakım ve onarım çalışmasını yaparak yeniledik. Halkımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği alanları artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

Tören katılımcıları ve kapanış

Açılışa Başkan Demirçalı'nın yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, kurdele kesiminin ardından parkın gezilmesiyle sona erdi.

