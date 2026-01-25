ABD'de Kar Fırtınası: 800 Binden Fazla Elektriksiz, 10 Bin+ Uçuş İptal

ABD’yi vuran kar fırtınası New York’tan New Mexico’ya uzandı; 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı ve 10 binden fazla uçuş iptal edildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 19:57
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 19:57
ABD'de Kar Fırtınası: 800 Binden Fazla Elektriksiz, 10 Bin+ Uçuş İptal

ABD'de Kar Fırtınası: 800 Binden Fazla Elektriksiz Kaldı

Uçuş iptalleri, acil durum ilanları ve can kayıpları

ABD’de etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. New York’tan New Mexico’ya kadar uzanan bölgede 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Uçuş takip sitesi FlightAware'a göre planlanan 10 bin 100’den fazla uçuş iptal edilirken, dün ise 4 binden fazla uçuş iptal edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, fırtınaları "tarihi" olarak nitelendirerek Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletlerinde federal acil durum ilan etti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise başkent Washington DC'nin bulunduğu Columbia bölgesi ve 17 eyalette hava acil durumu duyurdu.

Meteoroloji uzmanları, hafta boyunca ülkenin doğusunun üçte ikisinin kar, karla karışık yağmur ve tehlikeli derecede soğuk havanın etkisinde olacağını açıkladı.

New York’un Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde evsiz olduğu düşünülen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. New York polisi, 1’i kadın 3 kişinin soğuklardan hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini belirterek, herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini söyledi.

ABD basını, cansız bedenlerin bulunduğu cumartesi gününün gece sıcaklıklarının eksi 12 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

ABD'DE ETKİLİ OLAN KAR FIRTINASI NEDENİYLE 800 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALIRKEN, 10 BİNDEN...

ABD'DE ETKİLİ OLAN KAR FIRTINASI NEDENİYLE 800 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALIRKEN, 10 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ.

ABD'DE ETKİLİ OLAN KAR FIRTINASI NEDENİYLE 800 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALIRKEN, 10 BİNDEN...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ergan Kayak Merkezi Sömestirde Doldu Taştı: 7 Bin Ziyaretçi, 2 Metre Kar
2
ABD'de Kar Fırtınası: 800 Binden Fazla Elektriksiz, 10 Bin+ Uçuş İptal
3
Erzincan Ergan Kayak Merkezi Sömestrde Doldu: Kar 2 Metre, 7 Bin Ziyaretçi
4
Muğla'ya Sağanak ve Fırtına Uyarısı (26.01.2026)
5
Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı
6
Mersin'de Yaylalara Akın: Toroslar'da Kar Keyfi
7
Söğüt'te Köy Muhtarları Başkan Ferhat Durgut’a Taleplerini İletti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları