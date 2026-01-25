ABD'de Kar Fırtınası: 800 Binden Fazla Elektriksiz, 10 Bin+ Uçuş İptal

ABD'de Kar Fırtınası: 800 Binden Fazla Elektriksiz Kaldı

Uçuş iptalleri, acil durum ilanları ve can kayıpları

ABD’de etkili olan kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. New York’tan New Mexico’ya kadar uzanan bölgede 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

Uçuş takip sitesi FlightAware'a göre planlanan 10 bin 100’den fazla uçuş iptal edilirken, dün ise 4 binden fazla uçuş iptal edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, fırtınaları "tarihi" olarak nitelendirerek Kuzey Carolina, Güney Carolina, Virginia, Batı Virginia, Tennessee, Georgia, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi ve Indiana eyaletlerinde federal acil durum ilan etti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise başkent Washington DC'nin bulunduğu Columbia bölgesi ve 17 eyalette hava acil durumu duyurdu.

Meteoroloji uzmanları, hafta boyunca ülkenin doğusunun üçte ikisinin kar, karla karışık yağmur ve tehlikeli derecede soğuk havanın etkisinde olacağını açıkladı.

New York’un Manhattan ve Brooklyn bölgelerinde evsiz olduğu düşünülen 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. New York polisi, 1’i kadın 3 kişinin soğuklardan hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini belirterek, herhangi bir suç unsurundan şüphelenilmediğini söyledi.

ABD basını, cansız bedenlerin bulunduğu cumartesi gününün gece sıcaklıklarının eksi 12 dereceye kadar düştüğünü belirtti.

ABD'DE ETKİLİ OLAN KAR FIRTINASI NEDENİYLE 800 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALIRKEN, 10 BİNDEN FAZLA UÇUŞ İPTAL EDİLDİ.