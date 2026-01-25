Mersin'de Yaylalara Akın: Toroslar'da Kar Keyfi

Ayvagediği, Arslanköy, Gözne ve Kepirli beyaz örtüyle doldu

Mersin’de hafta sonu etkili olan kar yağışı, uzun bir aranın ardından bölgeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. Kent merkezinde yağış görülmezken, Torosların yüksek rakımlı yaylalarında beyaz örtü etkili oldu.

Ayvagediği, Arslanköy, Gözne ve Kepirli yaylalarına aileleriyle çıkan vatandaşlar, çocuklarla birlikte karın tadını doyasıya çıkardı. Bazı ziyaretçiler kar üzerinde kayarak eğlenceli anlar yaşarken, çocuklar kardan adam yaptı ve kartopu oynadı.

Ormanlık alanlarda kar üzerinde piknik yapan vatandaşlar hafta sonunu değerlendirdi. Cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekenler anları ölümsüzleştirirken, yaylalarda zaman zaman yoğunluk oluştu ve görsel bir şölen ortaya çıktı.

Kar yağışının ardından bölgeye giden gençler uzun süredir bu manzarayı beklediklerini ifade etti. Arkadaşıyla kar topu oynayan Niyazi Can Ersoy, "Mersin’de kar görmek zor ama yaylalarda bu güzelliği yaşamak çok keyifli. 2021 yılından bu yana bu bölgeye böyle kar yağmıyordu. Keyfini çıkarıyoruz" dedi.

