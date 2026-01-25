Erzincan Ergan Kayak Merkezi Sömestrde Doldu: Kar 2 Metre, 7 Bin Ziyaretçi

Ergan Kayak Merkezi Sömestrde Doldu Taştı

Sömestr ve hafta sonu yoğunluğuyla ziyaretçi akını

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Kayak Merkezi, sömestr tatili ve hafta sonu yoğunluğuyla ziyaretçi akınına uğradı. Yarıyıl tatili nedeniyle merkezde doluluk oranı yüzde yüze yakın olarak kaydedildi.

Doğal güzellikleri ve modern tesisleriyle öne çıkan Ergan Kayak Merkezi, Erzincan’ın yanı sıra çevre illerden gelen çok sayıda kayak severi ağırladı. Kayak pistlerinde renkli görüntüler oluşurken, kayak yapmayan ziyaretçiler aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarasının keyfini çıkardı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu bölgedeki yoğunluğu değerlendirerek, "Bugün 7 binin üzerinde vatandaşımızı ağırlıyoruz. Kış sezonu öncesinde altyapı, çevre düzenlemesi ve konaklama tesisleri hazır hale getirildi. Bir hafta önce Avrupa Snowboard Şampiyonası’nı başarıyla gerçekleştirdik. Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Sömestr tatiliyle birlikte Türkiye’nin birçok ilinden yoğun misafirimiz var," dedi.

Vali Aydoğdu, Ergan Dağı’nın Erzincan’ın marka değeri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve gelecek sezon için hazırlıkların şimdiden planlandığını ifade etti.

