Bodrum-Kaş Arası Denizlerde Fırtına Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 26.01.2026 Pazartesi Bodrum-Kaş arasında rüzgarın 6-8, yer yer 9 kuvvetinde (50-90 km/saat) fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:15
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:15
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden kritik duyuru

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 26.01.2026 Pazartesi günü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına bekleniyor.

Yapılan uyarıda, rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtilirken, başta balıkçılarımız ve denizcilerimiz olmak üzere denizdeki tüm ilgililerin muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Deniz ve kıyı güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınması, ekipman kontrollerinin yapılması ve gereksiz deniz hareketlerinden kaçınılması önerilmektedir.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

