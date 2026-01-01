Adana'da 2026'nın İlk Bebeği 'Atlas' Doğdu

Adana'da 2026 yılının ilk bebeği Atlas dünyaya geldi.

Hüsna Tektaş, yılın ilk dakikalarında sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Atlas ismi verilen bebeğin doğumu aileyi sevince boğdu.

Anne'nin sözleri

Hüsna Tektaş, "Heyecanlıyım. İlk kez anne oluyorum. Tuhaf hissediyorum. Bebeğim çok şanslı. Yılın ilk bebeği oldu. Karnımdaydı, şu an kucağımda taşıyorum" dedi.

Kızılay'ın ziyareti

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, anne ve bebeği ziyaret ederek aileyi tebrik etti. Saygılı, Atlas bebeğe altın takarak yeni yılın aileye sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Saygılı, "Bugün yeni doğan ünitemizi ziyaret ettik ve orada bulunan annelerimizi tebrik ederek altınlarımızı taktık. Onlara bir ömür başarı ve sağlık diledik. Milletimize ve devletimize faydalı evlatlar yetiştirmeleri konusunda anneleriyle sohbet ederek sevinçlerini paylaştık. Her çocuk eve zenginlik getirir, bereket getirir, huzur getirir" dedi.

