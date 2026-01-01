DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,16 -0,06%
BITCOIN
3.764.822,62 0,02%

Adana'da 2026'nın İlk Bebeği 'Atlas' Doğdu

Adana'da Hüsna Tektaş yılın ilk dakikalarında sezaryenle erkek bebek 'Atlas'ı dünyaya getirdi; Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı aileyi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 01:48
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:08
Adana'da 2026'nın İlk Bebeği 'Atlas' Doğdu

Adana'da 2026'nın İlk Bebeği 'Atlas' Doğdu

Adana'da 2026 yılının ilk bebeği Atlas dünyaya geldi.

Hüsna Tektaş, yılın ilk dakikalarında sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Atlas ismi verilen bebeğin doğumu aileyi sevince boğdu.

Anne'nin sözleri

Hüsna Tektaş, "Heyecanlıyım. İlk kez anne oluyorum. Tuhaf hissediyorum. Bebeğim çok şanslı. Yılın ilk bebeği oldu. Karnımdaydı, şu an kucağımda taşıyorum" dedi.

Kızılay'ın ziyareti

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, anne ve bebeği ziyaret ederek aileyi tebrik etti. Saygılı, Atlas bebeğe altın takarak yeni yılın aileye sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Saygılı, "Bugün yeni doğan ünitemizi ziyaret ettik ve orada bulunan annelerimizi tebrik ederek altınlarımızı taktık. Onlara bir ömür başarı ve sağlık diledik. Milletimize ve devletimize faydalı evlatlar yetiştirmeleri konusunda anneleriyle sohbet ederek sevinçlerini paylaştık. Her çocuk eve zenginlik getirir, bereket getirir, huzur getirir" dedi.

ADANA’DA 2026 YILININ İLK BEBEĞİ, HÜSNA TEKTAŞ’IN DÜNYAYA GETİRDİĞİ ‘ATLAS İSİMLİ BEBEK...

ADANA’DA 2026 YILININ İLK BEBEĞİ, HÜSNA TEKTAŞ’IN DÜNYAYA GETİRDİĞİ ‘ATLAS İSİMLİ BEBEK OLDU.

ADANA’DA 2026 YILININ İLK BEBEĞİ, HÜSNA TEKTAŞ’IN DÜNYAYA GETİRDİĞİ ‘ATLAS İSİMLİ BEBEK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 2026'nın İlk Bebeği 'Atlas' Doğdu
2
Elazığ Protokolü Görev Başındaki Güvenlik Güçleriyle Buluştu
3
Bolu’da Yeni Yıl Coşkusu: İzzet Baysal Caddesi'nde Oyunlar ve Sürpriz Evlilik Teklifi
4
Rize'de 2026'nın İlk Bebeği: Elif Bilge 00.00'da Doğdu
5
Malatya'da 2026'nın İlk Bebeği Muhammet Ali Doğdu
6
Gaziantep'te Kar Yağışı Altında Coşkulu 2026 Kutlaması
7
Tatvan Eğritaş'ta Kar Engeline Rağmen 89 Yaşındaki Hastaya Ekipler Seferber

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları