Halit Doğan Vezirköprü’de Muhtarların Sorunlarını Dinledi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü’de muhtarlarla bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçlarını ve mahalle sorunlarını dinledi; çözüm odaklı değerlendirme sözü verdi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:18
Başkan Doğan Vezirköprü’de muhtarlarla buluştu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü’de görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek ilçenin ihtiyaçları ve mahallelerde yaşanan sorunlar hakkında doğrudan bilgi aldı.

Toplantıda dile getirilen talepler

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Düğün Salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlar, mahallelerine ilişkin taleplerini ve beklentilerini Başkan Doğan’a iletti. Karşılıklı görüş alışverişiyle ilerleyen toplantıda, iletilen konuların titizlikle değerlendirileceği ve çözüm odaklı çalışmalar yürütüleceği vurgulandı.

Katılımcılar

Toplantıya, ilgili birim amirleriyle birlikte Başkan Doğan’un yanı sıra; AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.

