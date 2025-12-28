Sincik'te Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü
Adıyaman - Sincik
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.
Sincik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntüler oluştu.
İlçede ulaşımın aksamaması için iş makineleri tarafından kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.
İlçe merkezinde kar kalınlığı birkaç santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 10 santime kadar ulaştı.
İlçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
