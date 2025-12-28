DOLAR
Sincik'te Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü - Adıyaman

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı; merkezde birkaç santim, yüksek kesimlerde 10 santime ulaştı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:57
Sincik'te Kar Yağışı İlçeyi Beyaza Bürüdü

Adıyaman - Sincik

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Sincik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntüler oluştu.

İlçede ulaşımın aksamaması için iş makineleri tarafından kar temizleme çalışmaları gerçekleştirildi.

İlçe merkezinde kar kalınlığı birkaç santime ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 10 santime kadar ulaştı.

İlçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

