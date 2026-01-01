Vali Ahmet Karakaya'dan Yeni Yıl Ziyaretleri: Güvenlik ve Sağlık Birimleri

Vali Ahmet Karakaya'dan yeni yıl ziyaretleri

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeni yıl nedeniyle vatandaşların huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan kurumları ziyaret etti ve görevli personele yeni yıl dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerin kapsamı ve güvenlik güçleri

Vali Karakaya, yılbaşı ziyaretleri kapsamında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Mobil Göç Noktası 2 ve Polis Yol Kontrol Noktasını ziyaret ederek görev yapan personelle bir araya geldi. Ziyaretlerde güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutlayan Karakaya, fedakarca yürütülen çalışmalardan dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Acil durum ve kurtarma birimleri ziyaretleri

Vali Karakaya ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Yangın, doğal afet ve çeşitli acil durumlarda hayat kurtarmak için özveriyle görev yapan personelle bir araya gelen Karakaya, çalışanların yeni yılını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

Hastane ziyareti ve şehit ailesiyle görüşme

Vali Karakaya, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavileri devam eden vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi. Hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Karakaya, acil şifalar temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında Şehit Mehmet Şirin Çölgecenin tedavi gören ailesini de ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletip yeni yıllarını kutladı.

POMEM ziyareti ve anma

Sağlık hizmetlerinde görev yapan çalışanların yeni yılını kutlayan Vali Karakaya, ayrıca yeni yıl ve taziye ziyaretleri kapsamında Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'ni ziyaret ederek 32. Dönem polis adaylarıyla bir araya geldi. POMEM Müdürü olarak göreve başlayan Rasim Açıkgöz'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Karakaya, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurlarını rahmetle anarak, ailelerine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı ve sabırlar diledi.

Kapanış ve katılımcılar

Polislik mesleğinin fedakarlık, disiplin ve millet sevgisi gerektirdiğini vurgulayan Vali Karakaya, genç polis adaylarına başarılar dileyerek yeni yıllarını kutladı. Karakaya, 2026 yılının başta güvenlik güçleri olmak üzere tüm Türk milletine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

Ziyaretlere Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ve İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy da eşlik etti.

