DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.959,25 0,04%
BITCOIN
3.772.142,35 -0,18%

Vali Ahmet Karakaya'dan Yeni Yıl Ziyaretleri: Güvenlik ve Sağlık Birimleri

Vali Ahmet Karakaya, yeni yıl dolayısıyla güvenlik ve sağlık birimlerini ziyaret ederek personele teşekkür etti, hastaları ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 02:33
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 02:36
Vali Ahmet Karakaya'dan Yeni Yıl Ziyaretleri: Güvenlik ve Sağlık Birimleri

Vali Ahmet Karakaya'dan yeni yıl ziyaretleri

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeni yıl nedeniyle vatandaşların huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan kurumları ziyaret etti ve görevli personele yeni yıl dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerin kapsamı ve güvenlik güçleri

Vali Karakaya, yılbaşı ziyaretleri kapsamında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Mobil Göç Noktası 2 ve Polis Yol Kontrol Noktasını ziyaret ederek görev yapan personelle bir araya geldi. Ziyaretlerde güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutlayan Karakaya, fedakarca yürütülen çalışmalardan dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Acil durum ve kurtarma birimleri ziyaretleri

Vali Karakaya ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Yangın, doğal afet ve çeşitli acil durumlarda hayat kurtarmak için özveriyle görev yapan personelle bir araya gelen Karakaya, çalışanların yeni yılını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi.

Hastane ziyareti ve şehit ailesiyle görüşme

Vali Karakaya, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesini ziyaret ederek tedavileri devam eden vatandaşlar ve çocuklarla bir araya geldi. Hastalara ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Karakaya, acil şifalar temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında Şehit Mehmet Şirin Çölgecenin tedavi gören ailesini de ziyaret ederek aileye geçmiş olsun dileklerini iletip yeni yıllarını kutladı.

POMEM ziyareti ve anma

Sağlık hizmetlerinde görev yapan çalışanların yeni yılını kutlayan Vali Karakaya, ayrıca yeni yıl ve taziye ziyaretleri kapsamında Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'ni ziyaret ederek 32. Dönem polis adaylarıyla bir araya geldi. POMEM Müdürü olarak göreve başlayan Rasim Açıkgöz'e yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Karakaya, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurlarını rahmetle anarak, ailelerine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı ve sabırlar diledi.

Kapanış ve katılımcılar

Polislik mesleğinin fedakarlık, disiplin ve millet sevgisi gerektirdiğini vurgulayan Vali Karakaya, genç polis adaylarına başarılar dileyerek yeni yıllarını kutladı. Karakaya, 2026 yılının başta güvenlik güçleri olmak üzere tüm Türk milletine sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni etti.

Ziyaretlere Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ve İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy da eşlik etti.

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, YENİ YIL DOLAYISIYLA VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN MESAİ...

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, YENİ YIL DOLAYISIYLA VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN MESAİ MEFHUMU GÖZETMEKSİZİN GÖREV YAPAN KURUMLARA YÖNELİK KAPSAMLI ZİYARETLERDE BULUNDU.

BİTLİS VALİSİ AHMET KARAKAYA, YENİ YIL DOLAYISIYLA VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN MESAİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da 2026'nın İlk Bebeği 'Doğan' Dünyaya Geldi
2
Sinop'ta Yeni Yılın İlk Bebeği: Eren’e Altın
3
Vali Ahmet Karakaya'dan Yeni Yıl Ziyaretleri: Güvenlik ve Sağlık Birimleri
4
Çorum'da Şehitlikte Yılbaşı: Şehit Aileleri Dualarla Yeni Yıla Girdi
5
İstanbul'da Yeni Yıla Karla Giriş: Sarıyer'de Beyaz Örtü
6
Bingöl'de 2026'nın İlk Bebeği Mihrişah Doğdu — 3 kilo 200 gram
7
Tunceli Valisi’nin Yılbaşı Ziyareti: Güvenlik Kulesinde Duygusal Aile Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları