DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

Keskin'de 1.220.000 m² mera için 'imar planı' iddiası — Müfettişler inceleme başlattı

Kırıkkale Keskin'de 1.220.000 m² mera arazisine 'imar planı' uygulandığı iddiası üzerine belediye hakkında idari soruşturma başlatıldı, müfettişler sahada inceleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:17
Keskin'de 1.220.000 m² mera için 'imar planı' iddiası — Müfettişler inceleme başlattı

Keskin'de 1.220.000 m² mera için 'imar planı' iddiası — Müfettişler inceleme başlattı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, yaklaşık 1.220.000 metrekare otlak ve mera arazisine imar planı uygulandığı iddiası gündeme geldi. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından, ilgili Bakanlıklardan görevlendirilen müfettişlerin konuyu incelemeye aldığı ve Keskin Belediyesi hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sahada tespitler: Ağaç kesimi ve iş makineleri

İddialara göre, mera vasfındaki alanda çok sayıda çam ağacı kesildi ve iş makinelerinin çalıştığı gözlemlendi. Bölgedeki değişikliklerin ardışık plan değişiklikleriyle mera niteliğinin örtülmeye çalışıldığı ileri sürülüyor. Söz konusu arazinin önce yeşil alan ve sosyal donatı, ardından kamu hizmet alanı ve son aşamada konut veya ticaret alanı olarak planlandığı iddia edildi.

Çiftçilerin tepkisi: 'Bir sonraki nesil ne olacak?'

Bölgede küçükbaş hayvancılıkla uğraşan İsa Mermer, yaşananlara tepki gösterdi. Mermer, yaklaşık 7 yıl önce hayvancılık yapmak amacıyla İstanbul'dan ilçeye geldiğini belirterek, mera olmadan hayvancılığın mümkün olmadığını söyledi. Mermer, 'Meralarımızın parsel parsel satıldığı söyleniyor ve bunu sahada da görüyoruz. Güzelim çamlarımızın yarısı kesildi; 40 senede yetişen çamları 4 günde söktüler' ifadelerini kullandı ve sürecin devam etmesi halinde hayvancılığı bırakmak zorunda kalabileceğini vurguladı.

Hukuki boyut ve muhtemel yaptırımlar

Avukat Süleyman Teryaki ise mera arazileriyle ilgili mevzuatın açık ve bağlayıcı olduğunu belirtti. Teryaki, mera alanlarının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu ve mera niteliği devam eden alanlara doğrudan imar planı uygulanmasının 'kanuna karşı hile' niteliği taşıdığını söyledi. Teryaki'nin değerlendirmesine göre, mera komisyonu kararı olmadan alana imar açılması durumunda işlem hukuken sakat olup, idare mahkemeleri yapılan planları iptal edebiliyor.

Teryaki, ayrıca 4342 sayılı Mera Kanunu ve yaptırımlara dikkat çekerek şunları belirtti: Mera üzerinde yapılaşma kesinlikle mümkün değil; yapılan yapılar tecavüz ve kaçak yapı sayılıyor. Uygulamada yıkım, ağır idari para cezaları ve en önemlisi TCK 184. madde uyarınca 'imar kirliliğine neden olma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis gibi yaptırımlar söz konusu olabiliyor. Ayrıca yıkım masrafları ve meranın eski haline getirilmesi bedeli sorumlulardan tahsil ediliyor.

Konuyla ilgili müfettiş incelemesinin tüm yönleriyle sürdüğü, idari soruşturma ve olası hukuki süreçlerin sonucunun beklenildiği belirtildi.

KIRIKKALE'NİN KESKİN İLÇESİNDE, YAKLAŞIK 1 MİLYON 220 BİN METREKARE OTLAK MERA ARAZİSİ ÜZERİNE...

KIRIKKALE'NİN KESKİN İLÇESİNDE, YAKLAŞIK 1 MİLYON 220 BİN METREKARE OTLAK MERA ARAZİSİ ÜZERİNE İMAR PLANI UYGULANDIĞI İDDİASI ÜZERİNE BELEDİYE HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI ÖĞRENİLDİ.

KIRIKKALE'NİN KESKİN İLÇESİNDE, YAKLAŞIK 1 MİLYON 220 BİN METREKARE OTLAK MERA ARAZİSİ ÜZERİNE...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta'da Keziban Ertaş'ın Evi Yenilendi: Banyo, Tuvalet ve Mutfak Yapıldı
2
Isparta Çaltı'da Keziban Teyzenin Evi Yenilendi
3
Elazığ'da 108 Köy Yolundan 57'si Açıldı — Çalışmalar Sürüyor
4
MMO Samsun 71'inci Yıl Onur Gecesi: Duayenlere Plaket
5
Sakarya'da Su Sayaçlarına Don Uyarısı: SASKİ'den Tedbir Çağrısı
6
Alaplı'da fındık fiyatları yükseldi: 280 TL'ye çıktı
7
Erzurum Oltu'da Kar Yağışı: 35 Mahalle Yolu Ulaşıma Kapandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti