Keskin'de 1.220.000 m² mera için 'imar planı' iddiası — Müfettişler inceleme başlattı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, yaklaşık 1.220.000 metrekare otlak ve mera arazisine imar planı uygulandığı iddiası gündeme geldi. İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından, ilgili Bakanlıklardan görevlendirilen müfettişlerin konuyu incelemeye aldığı ve Keskin Belediyesi hakkında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sahada tespitler: Ağaç kesimi ve iş makineleri

İddialara göre, mera vasfındaki alanda çok sayıda çam ağacı kesildi ve iş makinelerinin çalıştığı gözlemlendi. Bölgedeki değişikliklerin ardışık plan değişiklikleriyle mera niteliğinin örtülmeye çalışıldığı ileri sürülüyor. Söz konusu arazinin önce yeşil alan ve sosyal donatı, ardından kamu hizmet alanı ve son aşamada konut veya ticaret alanı olarak planlandığı iddia edildi.

Çiftçilerin tepkisi: 'Bir sonraki nesil ne olacak?'

Bölgede küçükbaş hayvancılıkla uğraşan İsa Mermer, yaşananlara tepki gösterdi. Mermer, yaklaşık 7 yıl önce hayvancılık yapmak amacıyla İstanbul'dan ilçeye geldiğini belirterek, mera olmadan hayvancılığın mümkün olmadığını söyledi. Mermer, 'Meralarımızın parsel parsel satıldığı söyleniyor ve bunu sahada da görüyoruz. Güzelim çamlarımızın yarısı kesildi; 40 senede yetişen çamları 4 günde söktüler' ifadelerini kullandı ve sürecin devam etmesi halinde hayvancılığı bırakmak zorunda kalabileceğini vurguladı.

Hukuki boyut ve muhtemel yaptırımlar

Avukat Süleyman Teryaki ise mera arazileriyle ilgili mevzuatın açık ve bağlayıcı olduğunu belirtti. Teryaki, mera alanlarının devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu ve mera niteliği devam eden alanlara doğrudan imar planı uygulanmasının 'kanuna karşı hile' niteliği taşıdığını söyledi. Teryaki'nin değerlendirmesine göre, mera komisyonu kararı olmadan alana imar açılması durumunda işlem hukuken sakat olup, idare mahkemeleri yapılan planları iptal edebiliyor.

Teryaki, ayrıca 4342 sayılı Mera Kanunu ve yaptırımlara dikkat çekerek şunları belirtti: Mera üzerinde yapılaşma kesinlikle mümkün değil; yapılan yapılar tecavüz ve kaçak yapı sayılıyor. Uygulamada yıkım, ağır idari para cezaları ve en önemlisi TCK 184. madde uyarınca 'imar kirliliğine neden olma' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis gibi yaptırımlar söz konusu olabiliyor. Ayrıca yıkım masrafları ve meranın eski haline getirilmesi bedeli sorumlulardan tahsil ediliyor.

Konuyla ilgili müfettiş incelemesinin tüm yönleriyle sürdüğü, idari soruşturma ve olası hukuki süreçlerin sonucunun beklenildiği belirtildi.

KIRIKKALE'NİN KESKİN İLÇESİNDE, YAKLAŞIK 1 MİLYON 220 BİN METREKARE OTLAK MERA ARAZİSİ ÜZERİNE İMAR PLANI UYGULANDIĞI İDDİASI ÜZERİNE BELEDİYE HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞI ÖĞRENİLDİ.