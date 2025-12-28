Siyasilerin Uğrak Noktası: Kadayıfçı Sıtkı Usta Çukurambar

Saadet Partisi heyeti lezzet ve misafirperverliği takdir etti

Kadayıfçı Sıtkı Usta Ankara Çukurambar Şubesi, siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, Dış İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şubede misafir edildi.

Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi; konuklar Sıtkı Usta'nın misafirperverliği, güler yüzlü personeli ve sunulan tatlıların yüksek kalitesinden övgüyle söz etti. Misafirler, kaliteli malzeme kullanımı ve yıllardır değişmeyen lezzet nedeniyle Sıtkı Usta'yı tercih ettiklerini belirtti.

Kadayıfçı Sıtkı Usta İşletmecisi İbrahim Altunbay ise bu tür ziyaretlerin kendileri için büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuklara teşekkür etti.

