Adana'da 4 Öğrencinin Örnek Davranışı: Bin 580 Lira Lösemili Çocuklar İçin Bağış

Adana Toros Mahallesi'nde aynı apartmanda yaşayan 4 ilkokul öğrencisi, müzik, turunç ve bileklik satarak topladıkları bin 580 lirayı LÖSEV kumbarasına bağışladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:44
Adana'da Minik Eller, Büyük Yardım: Bin 580 Lira LÖSEV'e Bağışlandı

Toros Mahallesi'nden örnek dayanışma

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesinde aynı apartmanda yaşayan Oğuzhan Uslu (12), Nisa Cemre Durmaz (11), Ayaz Kağan Kara (10) ve Saime Kara (8), lösemili çocuklara destek için bir araya geldi. Ailelerinin desteğiyle önce evlerinde bileklik yapan, ardından bahçeden topladıkları turunçları satarak gelir elde eden çocuklar, apartman önünde müzik çalarak komşularından ve çevredekilerden de harçlık toplayarak bağış miktarını artırdı.

Minikler topladıkları bin 580 lirayı elleriyle eczaneye götürüp, lösemili çocuklar için oluşturulan bağış kumbarasına attı. Bu anlamlı anlar mahallede duygulandırdı ve çocuklar takdir topladı. Durumdan haberdar olan LÖSEV ekibi, öğrencilere bir teşekkür belgesi düzenleyerek anlamlı bir hatıra bıraktı.

Çocukların duyguları ve ailelerin yorumu

Bağış için heyecanlı olduklarını anlatan Oğuzhan Uslu, şunları söyledi: 'Bahçemizden toplayıp turunç sattık. Lösemili kardeşlerimizin yanında olmayı düşündük. Lösemili çocukların bize desteği lazım. Topladığımız paraları getirip LÖSEV’in kumbarasına attık.'

Nisa Cemre Durmaz amaçlarını özetledi: 'Biz bahçeden turunç toplayıp sattık. Evden bir şeyler getirdik. Fındık sattık, şeker sattık, para topladık ve buraya geldik, kumbaraya attık. Lösemili çocuklara yardım olsun dedik.'

Ayaz Kağan Kara ve Saime Kara da yardımlarının süreceğini vurguladı: 'Ben müzik çalarak para topladım, kardeşim de bileklik yapıp sattı. Topladığımız paraları kumbaraya attık. Lösemili çocukların ihtiyacı olduğu için böyle bir şey yaptık. Arkadaşlarımızla toplanıp tekrar lösemili kardeşlerimiz için bağışta bulunacağız.'

Anne Fulya Durmaz ise çocukların tamamen kendi istekleriyle bu girişimi başlattığını anlattı: 'Çocuklar kendi aralarında oyun oynarken para toplamaya başladılar. Bahçeden turunç topladılar, evden çikolata getirdiler, bileklik sattılar ve melodikayla müzik çalarak para toplayınca faydalı bir şeyler yapmaya karar verdiler. Lösemili kardeşleri için bağış yapmak istediler ve bunu yaptılar. İki gün boyunca güzel para topladılar, daha sonra eczanemize teslim ettiler. LÖSEV’den teşekkür belgesi geldi. Okullarına geldiler, çocuklarımızı çok güzel heveslendirdiler.'

Bu örnek davranış, mahallede 'iyiliğin yaşı yok' dedirtti ve küçüklerin dayanışma ruhunu gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları