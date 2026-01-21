Kars’ta Kayan Tır Yolunu Kapattı: Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kars-Arpaçay-Çıldır-Gürcistan karayolunda buzlanma nedeniyle kayan tır, yolun kapanmasına yol açtı; ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 1 saat sonra ulaşım yeniden sağlandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:19
Buzlanma nedeniyle kapanan Kars-Arpaçay-Çıldır-Gürcistan karayolu tekrar trafiğe açıldı

Kars-Arpaçay-Çıldır-Gürcistan karayolunda yaşanan aşırı buzlanma sonucu bir tırın kayması, yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden oldu.

Olayda yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, güzergâhta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölgeye çok sayıda trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yetkililer, çift taraflı trafiğe kapatılan karayolunda ekiplerin uzun uğraşları sonucu kayan tırın yoldan çekilerek kaldırıldığını bildirdi.

Sürücüler, "Tır kayarak yolu kapattı. Yaklaşık 1 saattir yolun açılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bölgede karayolları ekipleri tarafından başlatılan tuzlama çalışmasına Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal da bizzat eşlik etti.

Yapılan çalışmaların ardından, yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan karayolu tamamen trafiğe açıldı.

